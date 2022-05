Aosta: Addio alla "scuola polmone" di regione Tsambarlet

Addio alla "scuola polmone" di regione Tsambarlet, ad Aosta. L'accordo di programma che legava la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Aosta per la realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato provvisorio, che negli anni è poi diventato definitivo, in località Tsambarlet sarà revocato.

Martedì la seconda commissione Politiche territorio e Opere pubbliche del Consiglio comunale di Aosta si riunirà per il primo passaggio tecnico per mettere la parola fine al progetto.

A fine mese si esprimerà sul tema il Consiglio comunale; toccherà poi alla Regione procedere per la revoca finale dell'accordo. Oltre alla scuola prefabbricata, era previsto il trasloco del maneggio comunale da Tsambarlet all'area dell'ex cascina Favre, in via Lavoratori vittime del Col du Mont.