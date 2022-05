Courmayeur: Vendita all'asta di immobili comunali

Immobili e appezzamenti di terreno sono messi all'asta dall'amministrazione comunale di Courmayuer. I documenti di gara (norme di partecipazione, modulo di offerta, dichiarazione allegato A) e planimetrie), incluso il presente avviso, sono ritirabili, previa richiesta di appuntamento, presso l'Ufficio tecnico urbanistico, Viale Monte Bianco n. 40 negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 – martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30) o previo contatto telefonico con la Sig.ra LEONETTI Ivana (Tel. 0165/831336), oppure scaricabili dal sito Internet http://www.comune.courmayeur.ao.it nella Sezione Albo Pretorio - Bandi e avvisi.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: I partecipanti dovranno far pervenire le offerte all’Ufficio protocollo del Comune di Courmayeur, nelle modalità e forme indicate nelle norme di partecipazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 30 maggio 2022.

APERTURA DELLE OFFERTE: Ore 09.00 del giorno lunedì 06 giugno 2022.