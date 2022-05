Defribrillation Day, a Valtournanche e Saint-Vincent prove pratiche dimostrative

Domani, sabato 14 maggio, i volontari e le volontarie di Valtournenche e Châtillon - Saint-Vincent saranno in piazza dalle ore 15 per il Defibrillation Day, la giornata nazionale per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane.

Un evento nazionale per promuovere la cultura della defibrillazione precoce, partendo dall’esperienza di volontarie e volontari e dal radicamento territoriale delle pubbliche assistenze Anpas.

Volontari e istituzioni in piazza per far comprendere a tutti la semplicità e l’importanza dell’uso precoce del defibrillatore per salvare vite umane attraverso la realizzazione di azioni congiunte informative con materiali didattici condivisi, con l'uso di piattaforme digitali e la formazione di istruttori/formatori nazionali.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di Anpas, con l’associazione Progetto VITA-ODV e con IRC Comunità-APS con le quali lo scorso 28 febbraio è stato sottoscritto un protocollo di intesa per il progetto FACILEDAE.

Nel dettaglio:

I Volontari del Soccorso Valtournenche saranno in P iazza della Chiesa dalle ore 15 alle ore 19