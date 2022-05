L'indipendentismo e l'autodeterminazione tornano a far breccia nell'UV e nell'AV

A' Las Palmas sur l’île de Gran Canaria se déroule dans ces jours l’Assemblée Générale de ALE (Alliance Libre Européenne) EFA. A’ l’ordre du jour ce matin l’Assemblée a voté à l’hunanimité l’adhésion en tant que membre observateur de l’Union Valdôtaine qui s’ajoutera donc avec Alliance Valdôtaine (depuis 2010 membre de droit de EFA) dans la famille des mouvements autonomistes, indépendantistes européens.

Dans un moment historique lourd et délicat pour l’Europe, nous croyons important que les forces autonomistes s’unissent pour débattre sur les thématiques et les principes que l’actualité impose, mais qui sachent s’unir et se renforcer aussi contre les méthodes populistes qui impirent au détriment de l’Europe des peuples. AV et UV travailleront donc ensemble pour la construction de l’Europe des peuples et pour une Vallée d’Aoste plus forte et solide en son sein.

“Alliance Valdôtaine a voté positivement au retour de l’Uv dans EFA. Dans ces années nous avons toujours travaillé pour porter de l’avant les valeurs principales de l’esprit montagnard, convaincu que l’Europe doit impliquer tous les peuples dans le processus de prise de décision politique, afin de créer une union plus démocratique, prospère pour tous et respectueuse de sa véritable diversité. Nous avons porter de l’avant- déclarent les référents de AV à l’Assemblée Albert Chatrian, Pietro Varisella et Chantal Certan - les principes que ALE partage et qui sous-tendent l’adhésion à l’Union européenne : les droits de l’homme, le respect de la démocratie et ses fondements, la solidarité et le rejet de toute sorte de discrimination, la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la santé humaine; mais également la reconnaissance officielle, la promotion et l’utilisation de toutes les langues, l’égalité des se est et l’indépendance économique des femmes”.

“En ce qui concerne l’Union Valdôtaine - souligne Michel Martinet délégué officiel - il s’agit d’un retour, du moment que notre mouvement a été membre fondateur de ALE. Pour l’Union Valdôtaine c’est le choix le plus naturel, du moment qu’il a continué à partager les pricipes caractérisant l’Alliance Libre Européenne qui appartiennent désormais à l’identité de l’Union Valdôtaine. On va donc s’engager plus encore à partager les valeurs sur lesquelles se fondent l’Union Européenne, pour la création d’une véritable Europe des peuples.

Même la Jeunesse Valdôtaine, qui a pris part avec Frédéric Piccoli aux travaux de la section des Jeunes de EFA Young, souligne l’importance d’avoir une référence européenne avec laquelle partager les principes de l’auto-determination et de l’Autonomie des peuples minoritaires et pour se confronter également sur les nouveaux défis. Alliance Valdotaine et l’Union valdôtaine souhaitent, avec ce moment de partage et de dialogue, de souder ultérieurement les étapes pour un parcours de recomposition de l’aire autonomiste et pluraliste, nécessaire pour la Vallée d’Aoste".