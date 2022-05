Al via oggi a Gressan “Eptagono 2022 - Arborea”

Con “L’anima sonora degli alberi” il viaggio nei sensi condotto da Renato Poletto, l’uomo che suona con le piante ha preso il via oggi Arborea, l’edizione 2022 della rassegna culturale Eptagono, ideata e organizzata in stretta sinergia dal Comune di Gressan e dalla compagnia “Replicante teatro”.

Arborea si svolge su quattro giornate, oltre a oggi venerdì 13, gli spettacoli, i reading e i laboratori si svolgeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 maggio con performance, incontri e momenti conviviali si articolano dal mattino alla sera e si svolgono a Maison Gargantua o in luoghi all’aperto nei dintorni, sempre sul territorio del Comune di Gressan.

Per tutte e quattro le giornate sempre alle 17.30 Paola Zaramella e Luca Moccia della associazione culturale Vertige propongono “Partiture Arboree”, un reading dedicato ad pianta diversa – nell’ordine l’Edera, la Magnolia, la Quercia e la Ginestra - attraverso le parole d’illustri poeti e scrittori che hanno scritto versi e rivolto pensieri alle piante.

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna c’è l’incontro con Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità di Bose di cui è stato priore sino al gennaio 2017, previsto il 18 maggio alle 20.45. “Parlare con gli alberi” è il titolo scelto per l’evento in cui Bianchi proporrà le sue riflessioni accompagnato dai clarinetti di Selene Framarin.

Lunedì 16 maggio, seconda giornata di Arborea, darà grande spazio al mondo dell’audiovisivo e della cinematografia. La mattinata si apre con il laboratorio video - “Le passeggiate visionarie” - condotto da Alessandro Stevanon e rivolto alle scuole che si svolge nella corte di Maison Gargantua. Due proiezioni aperte al pubblico e presentate dal critico e giornalista Luciano Barisone sono il piatto forte della proposta pomeridiana e serale. Alle 17 è in programma il film “Alberi” di Michelangelo Frammartino, mentre alle 21 nel Teatro di Paglia viene proiettato, alla presenza del regista, il film “Nos forêts” di Matthieu Chatellier (prenotazione obbligatoria al 338.3822886).

Oltre alle riflessioni e agli stimoli culturali, Arborea si propone come una rassegna in cui fare delle cose. La giornata clou dedicata ai laboratori è mercoledì 18 maggio in cui è in programma “L’uomo che piantava gli alberi” un progetto didattico promossa dall’Assessorato regionale all’Ambiente in collaborazione con la Fondazione Natalino Sapegno, dedicato alle scuole primarie dell’Istituzione scolastica Mont Emilius 3. Alle 14.30 al Teatro di paglia della Collina Morenica Gargantua Enrica Salice, insegnante di yoga e costellatrice familiare, anima “Il tempio arboreo”, un laboratorio dove “fare anima” (prenotazione obbligatoria al n° 338.3822886).

L’ultima giornata di Arborea, venerdì 20 maggio, si apre con “Passaggi sonori”, un laboratorio a cura di Manuela Filippa ed Enrico Montrosset che coinvolgerà due classi delle scuole primarie di Gressan e di Chevrot con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini ad un ascolto consapevole e attivo del paesaggio sonoro. Il Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (LabPerm) di Domenico Castaldo proporrà al pomeriggio il laboratorio “Liturgia” in cui nonni e nipoti faranno insieme pratica di canto, mentre la sera, alle 20.45, porterà in scena lo spettacolo “L’Arte del Vivere e del Morire”.

La partecipazione a tutti i laboratori e agli spettacoli è gratuita, ma tenuto conto dei posti e della capienza limitata è necessario prenotare obbligatoriamente al 338.3822886. Per gli appuntamenti serali è previsto un servizio navetta dal piazzale antistante il Comune.