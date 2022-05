Martedì le premiazioni di "La Commune à l'École

Martedì 17 maggio, alle ore 10.30, la Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta ospiterà la premiazione delle classi vincitrici del concorso educativo "La Commune à l'École".

A consegnare i premi saranno i Presidenti della Regione e del Consiglio Valle, l'Assessore regionale all'istruzione università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e il Sindaco di Charvensod in rappresentanza del Celva, promotori del concorso nell'ambito dei "Rendez-vous citoyens" ai sensi della legge regionale n. 6/2006 per incentivare la partecipazione civica sul territorio.

La Giuria ha esaminato 17 progetti, di cui 9 provenienti da classi della scuola per l'infanzia - che hanno lavorato sul titolo "Aiuto! Aiuto! C'è qualcosa che non va? Chi mi può aiutare? Impariamo a conoscere e a collaborare con le associazioni che operano nel comune per garantire la nostra sicurezza"- e 8 da classi della primaria - che hanno condotto attività su "Se avessimo la bacchetta magica ... il nostro comune lo vorremmo così. Esploriamo e raccontiamo il nostro comune per capire come trasformarlo in un paese a misura di bambino, che garantisca un futuro a tutti i suoi abitanti".