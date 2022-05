Da inizio anno arrestate dai carabinieri 11 persone condannate

Nel corso delle normali attività d’Istituto nel 2022 i militari delle Compagnie e delle Stazioni del Gruppo Carabinieri di Aosta sono stati impegnanti anche nell’attività di esecuzione di 11 misure cautelari personali provenienti da uffici esecuzioni penali di vari Tribunali, ovvero Tribunali di Sorveglianza. Gli uomini dell'Arma sono stati inoltre impegnati nel controllo dei soggetti raggiunti dalle misure in virtù delle prescrizioni imposte dalle competenti autorità Giudiziarie.

Dal medico arrestato a gennaio per inosservanza degli obblighi familiari il successivo 18 gennaio si è proceduto nei confronti di A.M. residente in Aosta il quale benché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato di aver commesso un furto e ad altri reati violava più volte le prescrizioni del Tribunale motivo per il quale veniva disposto il suo accompagnamento in carcere.

Il 26 gennaio ad B.E. 42enne residente ad Aosta è stato notificato, dai militari della locale Stazione, un provvedimento di custodia cautelare in carcere relativo ad un cumulo di pene per diversi reati per cui era stato condannato nel 2017 e 2019 (resistenza a P.U. e guida in stato di ebrezza).

Lo stesso giorno la Stazione di Morgex procedeva alla notificata di analogo provvedimento a I.E. 60enne nei cui confronti era stato emesso un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena ad anni due e otto mesi di reclusione in quanto condannato per vari reati tra cui truffa e minacce.

Il 4 febbraio i Militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Saint Vincent Chatillon eseguivano l’accompagnamento in carcere di N.Z. 28enne, quest’ultimo già agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro, evadeva, motivo per cui veniva tratto in arresto in flagranza di reato per poi far determinare il Giudice del Tribunale di Aosta a disporre la misura della custodia cautelare in carcere.

L’11 febbraio i militari della Stazione di Aosta davano esecuzione alla misura all’ordine di esecuzione per espiazione della pena di anni 3 e due mesi di reclusione relativa alla condanna di M.G. 39enne residente a Quart per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori.

Il 24 marzo i militari della Stazione di Morgex davano esecuzione all’ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dalla Corte d’Appello di Torino, nei confronti di A.O. 34enne residente a Morgex relativa ad una condanna ad anni 1, mesi 6 e 29 giorni per reati commessi in materia di stupefacenti.

Il 6 aprile i militari della Stazione di Valpelline davano esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Aosta nei confronti di D.C. 48enne perché gravemente indiziato di atti persecutori ed altro.

Il 27 aprile a Prè Saint Didier i militari della Stazione di Morgex davano esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che disponeva gli arresti domiciliari di S.R. 43enne che dovrà scontare 8 mesi per una condanna relativa a reati di falsità, alcuni giorni dopo allo stesso cittadino veniva notificato altro provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Novara per una condanna ad anni 2, mesi 8 e 29 giorni di carcere per reati analoghi motivo per cui veniva questa volta tradotto in carcere.