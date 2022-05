Adesioni trasversali alla richiesta di referendum consultivo

In sole due settimane si è quindi arrivati ad avere 1.800 firme di cittadini valdostani.

Nel prossimi 10 giorni sono programmati ulteriori 16 banchetti per raggiungere e superare il numero di firme previsto dalla legge regionale per depositare la richiesta in Consiglio regionale: un cinquantesimo degli elettori.

Il Cre evidenzia che le adesioni arrivano sia da semplici cittadini che da appartenenti a tutte le aree politiche: da sinistra, dal centro, da destra e anche dall’area più marcatamente autonomista.

Si tratta in effetti di una occasione unica per tutta la popolazione che potrà finalmente esprimersi sul sistema elettorale che da oltre dieci anni chiede una soluzione per garantire un buon e stabile governo alla nostra Regione-

I firmatari provengono anche da tutto il territorio regionale, da Aosta al fondo Valle ed anche dalle Valli laterali, segno di una domanda, di un bisogno sentito e diffuso di innovare finalmente e radicalmente anche nella nostra Regione il sistema elettorale.

I cittadini, gli elettori pretendono di conoscere in anticipo le alleanze politiche che li governeranno, il nome del Presidente che guiderà la Regione, il programma che si intende realizzare.

Un sistema simile del resto a quello che esiste già in tutti i comuni valdostani per l’elezione del Sindaco e che ha permesso agli enti locali valdostani di assicurare la necessaria stabilità di azione amministrativa purtroppo sconosciuta a livello regionale.

Si ricorda che si può firmare ai banchetti allestiti nelle vie e nelle piazze o direttamente negli uffici comunali

La portavoce del Comitato per la Riforma Elettorale Gabriella Poliani