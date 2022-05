Ad Aosta la "Settimana della legalità e della cittadinanza"

Da mercoledì 18 a martedì 24 maggio prossimi si svolgerà la Settimana della legalità e della cittadinanza Aosta e dintorni che coinvolgerà il capoluogo regionale e i paesi limitrofi nella realizzazione di attività laboratoriali nella Cittadella dei giovani di Aosta e attraverso incontri Forum in presenza e eventi online, con la collaborazione di Enti e Associazioni.

Mercoledì 18 e giovedì 19 maggio

Nella Cittadella dei giovani di Aosta con il tema delle Dipendenze prenderanno avvio percorsi laboratoriali dedicati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, al gioco d’azzardo, alle dipendenze tecnologiche, alla dipendenza da alcool e al valore delle testimonianze di vita quotidiana.

Venerdì 20 e lunedì 23 maggio

I firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, saranno i protagonisti, con gli studenti, dei percorsi dedicati ai temi: nuove forme di violenza, violenza familiare e relative strategie di contrasto, minori e i loro diritti, la giustizia minorile, la strada della parità, il riconoscimento della violenza emotiva, le nuove modalità di informazione, gli stili comunicativo-relazionali nel quotidiano di ognuno, la violenza sulle donne e il delicato compito del Pronto soccorso.

Con la collaborazione del Consiglio permanente degli enti Locali - CPEL, referente effettivo del Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, prenderanno avvio gli incontri Forum in presenza:

Venerdì 20 maggio

Alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Comune di Nus l’incontro in tema di Uso dei videogiochi e del gioco online: il controllo delle emozioni;

Alle ore 20.45 presso il Comune di Gignod l’incontro dal titolo L’aspetto psicologico delle dipendenze.

Sabato 21 maggio

Alle ore 10.00 presso la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta si terrà l’incontro Forum in tema di Metodi di studio - un aiuto concreto al successo scolastico, organizzato dall’Associazione nazionale pedagogisti Valle d’Aosta rivolto a tutta la comunità educante, al fine di riflettere e supportare i giovani e giovanissimi nel percorso scolastico indicando buone pratiche per contrastare la dispersione scolastica.

Alle ore 18.00 presso i Giardinetti dell’infanzia di Via Vuillerminaz del Quartiere Cogne di Aosta, nell’ambito dell’iniziativa Premio Città di Aosta giovani organizzata dall’Associazione Culturalmente Aosta e inserita nel progetto culturestopshate, con la collaborazione del Comune di Aosta e della Cittadella dei giovani avrà luogo la realizzazione del murales Ferma l'odio con un fiore.

Mercoledì 18 maggio

Alle ore 17.00 si proporrà online il terzo incontro del Gruppo Coordinamento Genitori – GCG, uno spazio di incontro virtuale che svolge, da un lato, una funzione di collegamento e di raccordo tra l’Istituzione scolastica e le altre realtà territoriali e che permette, dall’altro, lo sviluppo di attività di conoscenza reciproca, confronto, elaborazione e condivisione di situazioni, temi e proposte; per l’occasione, con la collaborazione dell’Osservatorio economico e sociale della Regione, verrà condiviso con i rappresentanti, e a seguire divulgato, il Questionario Giovani e giovanissimi nel post-covid al fine di comprendere le necessità e i bisogni collegati a questo periodo storico particolarmente complesso.

Lunedì 23 maggio

Alle ore 17.00 presso i Giardinetti dell’infanzia di Via Vuillerminaz del Quartiere Cogne di Aosta si terrà il Forum aperto al pubblico dal titolo Le truffe online e i rischi della rete, all’interno della coprogettazione Anziani Attivi Aosta.

Martedì 24 maggio

Alle ore 17.00, è in calendario l’incontro online dal titolo Educare all’illegalità: cosa significa? nel quale, in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, si rifletterà sul tema delle esperienza ed esempi di vita positivi nella quotidianità.

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate evidenzia come in un’epoca di grandi cambiamenti sociali, culturali, ambientali, economici, tecnologici occorra prestare attenzione all’universo giovanile, promuovere la partecipazione attiva risvegliando obiettivi e passioni, alimentare il voler fare e la contaminazione positiva tra giovani e meno giovani per costruire il vero motore della crescita territoriale.