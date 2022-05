ANITA TAGLIA PICCOLA TRIPODE......CERCA URGENTE UNA BELLA FAMIGLIA...ADOZIONE DEL CUORE

Anita è appena arrivata qui al nord dopo una vita difficile passata per le strade e poi in un canile del sud.

Anita è stata vista buttare giù da una macchina in corsa che la povera piccola ha cercato di seguire ma purtroppo il destino crudele era già in agguato....una macchina che era dietro di lei non l'ha vista e l'ha investita lasciandola dolorante sulla strada.

Ha vagato per giorni prima che qualcuno la segnalasse al canile di zona ed è così che è stata accalappiata e portata d'urgenza in clinica dove purtroppo hanno dovuto amputarle la zampa anteriore.....