Carenza personale sanitario, ipotesi prova francese entro i 36 mesi

La carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere sta diventando sempre più un problema. La fuga di infermieri infatti non sembra fermarsi: nei primi mesi di quest'anno sono circa una decina coloro che hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, dopo due anni di duro lavoro a causa della pandemia. Ad aggravare ulteriormente la situazione sono le sospensioni dall'attività di coloro che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione dal Covid-19.

Per cercare di ovviare a questo problema si susseguono riunioni tra il personale dirigenziale dell'Usl con i rappresentanti sindacali di Cigl, Cisl e Uil. Tra le ipotesi sul tavolo anche l'estensione del tempo a disposizione per il personale sanitario per effettuare la prova di francese. Secondo le ipotesi, questa potrebbe infatti essere svolta entro 36 mesi dall'assunzione.

Vista la difficoltà a sostituire il personale, il primo passo sarà sicuramente quello di comprendere i motivi che portano gli infermieri in servizio, ma anche altre figure professionali, ad abbandonare la corsia.

"Prima capiamo i problemi, poi valuteremo nel dettaglio quali strategie mettere in atto" - commenta Uberti, direttore generale dell'Usl, che prosegue - "Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei sindacati che ci avevano chiesto un incontro".