La Valle D’Aosta lungo la Dora Baltea tra arte, cultura e bellezza

Una Valle d’Aosta poco vista, raramente presente tra i circuiti turistici più frequentati: questa la scelta di Linea Verde per la puntata in onda domenica 15 maggio alle 12.20 su Raiuno. Si parte da sud, dal confine meridionale con il Piemonte, da Pont Saint Martin per risalire poi lungo il corso della Dora Baltea fino a Fenis, con una deviazione verso ovest che ci porta a conoscere una delle aree naturalistiche italiane a più alta concentrazione di biodiversità, il Parco Naturale del Monte Avic ai piedi dell’omonima vetta di oltre tremila metri.

Quasi seimila ettari di zona protetta punteggiata da pini uncinati, tipici dei Pirenei e della Foresta Nera, torrenti e laghi di origine glaciale. Zona ideale, tra l’altro, per una prova generale di alpeggio all’inizio di stagione.

A Beppe Convertini (a ds nella foto con Peppone) il compito di raccontare il “risveglio” sia in quota, ovvero i preparativi per accogliere le mandrie di brune alpine dal cui latte si produrrà la Fontina di montagna, che a valle, dove una famiglia di allevatori libererà in diretta i suoi capi dalle stalle dopo il lungo ricovero invernale: un autentico spettacolo.

Peppone legherà invece il suo viaggio alla viticoltura eroica che in questa area della bassa Val d’Aosta raggiunge probabilmente i massimi livelli di sfida tra terrazzamenti acrobatici e dislivelli impossibili, autentiche prove d’amore per la propria terra e per il vitigno principe di questa area, il Picotendro, clone del Nebbiolo.

E poi la sorpresa delle sorprese: avreste mai pensato che potesse esistere una Valle D’Aosta orticola, dove il tradizionale orto di casa potesse crescere fino a diventare una realtà su larga scala? Lo si deve ad un professore di agraria, inizialmente considerato un visionario, che ha convinto alcuni suoi studenti a seguirlo nell’avventura della creazione di un consorzio ortofrutticolo che dopo circa un lustro sta approdando pian piano alla grande distribuzione con una vasta gamma di prodotti, dalle patate, all’aglio, alle insalate, e alle fragole coltivate a terra in modo naturale e con una stagionalità che non conosce soste. Non potevano quindi mancare le unicità territoriali come la già citata Fontina presentata nei suoi diversi stati di stagionatura e affinamento, e naturalmente il Lardo di Arnad, protagonista della proposta gastronomica di un giovane chef che rivisita l’antica ricetta tipica del “pane, lardo e zucchero” in una fantasia di gelato davvero unica. Per concludere la visita ai Castelli di Fenis e Aymavilles per non trascurare questa profonda caratteristica identitaria del territorio, e un picnic finale nel villaggio Walser di La Ville in un caratteristico stadel - sorta di palafitta eretta su fondamenta di pietre disposte a piramide - a testimoniare il passaggio e l’insediamento di questa popolazione germanica agli inizi del 1400.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto, Marco Zampetti

Regia di Daniele Carminati, Pierluigi Siena

Produttore esecutivo Federica Giancola