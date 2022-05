Giunta regionale, i principali provvedimenti

La Giunta Regionale ha emesso i principali provvedimenti riguardanti diversi settori

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Disposta la classificazione del Centro sportivo equestre nel Comune di Torgnon quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale. Il riconoscimento è stato richiesto dal comune di Torgnon ai sensi della legge regionale n. 16 del 2007.

Previsti anche cinque articoli volti a sostenere l’azione dell’ARER quale attuatore di una pluralità di interventi per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale. In particolare, così come specificato dal Presidente Albert Chatrian, si tratta del quartiere Cogne ad Aosta (già in parte finanziato con i fondi del PINQuA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Gli interventi prevedono lo stanziamento di circa 44 milioni di euro, coinvolgendo 22 stabili (per un totale di 319 alloggi) sull’intero territorio regionale. Circa 20 milioni di euro sono finanziati attraverso la cessione del credito del 110%.

Novità anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio idrico integrato.

Il Presidente della Commissione, relatore del disegno di legge, evidenzia come si tratti di una riforma obbligatoria e urgente, che adegua il settore al nuovo quadro normativo italiano ed eurounitario e che consentirà alla Valle d'Aosta di accedere alle linee di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le principali novità, vi è la definizione di un unico ambito, il cui governo sarà in capo al Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM),. Alla Regione spetta invece la pianificazione, anche attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla risorsa idrica: per il finanziamento di interventi strategici è previsto che il BIM e la Regione possano contrarre mutui a medio o a lungo termine e la Regione dovrà intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accesi dall’Ente di governo dell'ambito (EGA). Una riforma quindi che affronta la sfida dei cambiamenti climatici attraverso una pianificazione in grado di ridurre gli sprechi, tutelare le sorgenti e prevedere l'adeguamento dei bacini di accumulo.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approvata la concessione di contributi per l’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale e scientifico nel bimestre luglio/agosto 2022. Concessi una serie di contributi ad Associazioni sportive a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive nel periodo maggio-agosto 2022.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Determinato il fabbisogno formativo dei medici specialisti del Servizio sanitario regionale e approvato il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali relativi alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2021/2022. Allo scopo sono stati prenotati: 200 mila euro per il 2022, 200 mila euro per il 2023, 208 mila euro per il 2024, 208 mila euro per il 2025 e 78 mila euro per il 2026.

Approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la società di servizi Valle d’Aosta S.p.a. per la fornitura, dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025, di attività di servizio sociale professionale e attività connesse all’applicazione della l. r. 11/1999.