Giornata Mondiale della fibromialgia, le attività dell'Usl

In occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, che si svolgerà il 12 maggio 2022, la struttura semplice dipartimentale (SSD) di Terapia del Dolore dell’Azienda Usl continua con le proprie attività finalizzate alla diagnosi e alla cura di questa patologia, erogate presso l'ospedale Beauregard di Aosta.

I soggetti affetti da questa patologia sono complessivamente 474, mentre i pazienti a cui è stata erogata l’esenzione sono, complessivamente, 298 (dal 01.06.2020).

Il dato, aggiornato al 05.05.2022, non rappresenta il numero complessivo dei soggetti con fibromialgia, poiché alcuni, seppur presi in carico dal Servizio e in trattamento, non hanno richiesto il rilascio dell’esenzione in quanto già esenti per altra patologia.

“Si stima che in Italia ne siano affette circa due milioni di persone, per la maggior parte di sesso femminile (in rapporto di 9:1), in età adulta soprattutto (ma vi sono casi anche in età pediatrica e anziana) e ciò porta a considerare questa malattia come “non rara” – dice il dottor Lorenzo Pasquariello, responsabile della SSD Terapia del Dolore.

Al paziente con diagnosi di fibromialgia, la struttura garantisce prestazioni sanitarie specifiche. Il quadro clinico, generalmente, è complesso perché la patologia presenta sintomatologia dolorosa che può essere variabile e che può mutare nel corso del tempo. Pertanto, siamo in grado di predisporre percorsi terapeutici individuali, finalizzati a perseguire obiettivi di appropriatezza prescrittiva, efficacia delle cure ed anche efficienza in termini di risorse e di spesa”.

Apposite linee guida condivise e validate dalla comunità scientifica sono all’origine dei percorsi diagnostici e terapeutici che prevedono una prima visita antalgica, anche per coloro già in trattamento, allo scopo di formalizzare il diritto all’esenzione che comprende, tra le altre prestazioni, le visite di controllo successive a uno, tre e sei mesi e sei sedute di agopuntura.

“Abbiamo evidenza del fatto che la fibromialgia possa rientrare nella sintomatologia post-Covid – conclude il dottor Pasquariello. Chi soffre di questa patologia ed è stato affetto da Covid-19 lamenta spesso una importante recrudescenza dei sintomi, rendendo più lungo e complesso il trattamento”.

Con il termine “fibromialgia” si identifica un dolore che interessa le fibre muscolari e le strutture connettivali fibrose, come i tendini e i legamenti e si definisce “sindrome” in quanto sono presenti contemporaneamente segni e sintomi clinici (il “sintomo” è ciò che il paziente riferisce, il “segno” è quello che viene identificato dal medico nella visita, ndr). La fibromialgia è una condizione complessa, che porta ipersensibilità al dolore e che può essere associata a diversi disturbi come la cefalea, l’astenia, i cambiamenti dell’umore, i disturbi del sonno, ansia, depressione e molti altri. Le conseguenze di questo stato possono essere significative e portano ad un complessivo peggioramento della qualità della vita, fino a diventare invalidanti.

Il trattamento della sindrome fibromialgica viene effettuato con un approccio personalizzato, trattamenti farmacologici specifici, la definizione di percorsi assistenziali multidisciplinari ed è prevista la collaborazione delle strutture ospedaliere e sul territorio.

Dal 1° giugno 2020 la SSD Terapia del Dolore attribuisce agli aventi diritto l’esenzione dal ticket per i percorsi terapeutici: esenzione dal ticket (H05)*. Questa può comprendere, se necessari, quattro colloqui psicologico-clinici e una eventuale vista psichiatrica, visite di medicina fisica e di riabilitazione a cui segue un apposito “counselling” riabilitativo in ambulatorio e a cui si possono aggiungere consulenze e visite dietistiche. Alcune di queste prestazioni attualmente risentono delle difficoltà legate alla chiusura per Covid delle agende specialistiche.