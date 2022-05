Tutto pronto per la IX edizione dei Concerti Aperitivo di Primavera

La IX edizione si articolerà in cinque appuntamenti, sempre di domenica mattina alle ore 11.00, ed è contrassegnata da varietà ed eccellenza che si mantiene fedele alle passate stagioni pur dispiegandosi come un “progetto” in evoluzione, seguiti dal consueto aperitivo finale, dove gli ascoltatori potranno incontrare e confrontarsi con gli artisti in una cornice più informale. Il cartellone vede protagonisti 28 musicisti che esplorano repertori diversi, dagli autori più classici alle rarità.

Il numero e la qualità dei concerti che abbiamo programmato - ha dichiarato il direttore artistico Giorgio Costa - riassume il grande sforzo che stiamo compiendo per tenere accesa una vera e propria fiaccola lungo il sentiero della musica dal vivo”. I concerti sono organizzati dalla cooperativa musica & muse e dalla Cittadella dei Giovani di Aosta.

L’inaugurazione avverrà il 15 maggio con DIALOGHI IN MUSICA con due solisti di eccezione, LUCA LUCINI alla chitarra e MATTEO FALLONI al pianoforte, insieme ai SOLISTI DELL’ORCHESTRA BOCCHERINI di Lucca, con un originale ed interessante che spazierà da Boccherini a Falloni stesso.

Il 29 maggio la rassegna proseguirà con LE DONNE DI PUCCINI…dove i pianisti AURELIO e PAOLO POLLICE racconteranno e suoneranno, nell’adattamento al pianoforte, le più celebri e commoventi arie dell’immenso genio lucchese.

Con il SALOTTO ‘800 lo straordinario virtuoso al pianoforte GIANUMBERTO BATTEL dedicherà la mattina del 5 giugno a due giganti del romanticismo: Brahms e Chopin.

Il 12 giugno avremo il ritorno della pianista MARIA GLORIA FERRARI, allieva prediletta del grande Arturo Benedetti Michelangeli, che con l’ORCHESTRA DA CAMERA DI LUGANO dedicheranno il programma a Penderecki e a Schumann.

Sarà il programma TANGO Y NADA MAS che con l’ENSEMBLE TANGUEANDO con Giovanni Miszczyszyn al flauto, Ezio Borghese al bandoneon ed Enrico Gianino al pianoforte, il 19 giugno concluderà la IX edizione dei Concerti Aperitivo di Primavera.

La sede degli appuntamenti è il consueto e acusticamente valido Auditorium della Cittadella dei Giovani sempre alle ore 11.00 delle domeniche mattina e lo svolgimento della manifestazione avverrà nel rispetto nelle norme igieniche e sanitarie previste dalle norme di legge; è gradita la prenotazione al numero 0165 35971.

L’ingresso è libero.