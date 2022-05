Grande successo per la 6° edizione di T* Danse

La sesta edizione di T*Danse – Danse et technologie ilFestival internazionale della Nuova Danza di Aosta, diretto da Marco Chenevier e Francesca Fini e a cura di TiDA - Teatro Instabile di Aosta, presieduta da Alessia De Donno, presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, diretta da Jean Frassy ha riscosso moltissimo successo. Sono state infatti registrate le vendite di più di 250 biglietti nelle 4 serate, e la partecipazione di ben 83 studenti.



L’edizione 2022 è entrata a far parte del progetto di rete “TRACCE”, che ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, realizzata inoltre con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con il contributo di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Not&Sipari” e con il patrocinio del Comune di Aosta, vince la sfida della ripartenza, in una versione per la prima volta primaverile, dopo due anni difficili per tutto il mondo, dello spettacolo e non, e una tradizione di edizioni autunnali.



Dal 26 aprile all’8 maggio, in Cittadella dei Giovani di Aosta e in altri luoghi cittadini si sono raggiunti numeri importanti: si sono avvicendati più di 20 eventi multidisciplinari in 2 settimane di programmazione, 8 tra spettacoli di danza e performance, 6 masterclass. A partecipare, 23 tra artisti performativi, coreografi e danzatori, 10 tutor dei PCTO attivati con il LICAM, 83 studenti coinvolti, provenienti da 5 classi e divisi in 7 gruppi, 259 i biglietti venduti durante le 4 serate di spettacolo (4-7 maggio). 15 sono invece stati gli Host che quest’anno hanno messo a disposizione le proprie case per ospitare gli artisti: un numero che testimonia il legame ancora saldo tra il Festival e la cittadinanza aostana nonostante le perplessità indotte dalla pandemia.

Domenica 8 maggio, grandissima è stata la partecipazione del pubblico alla Maratona delle Scuole VdA, alla T*Battle, quest’anno in versione “Kids” e “Open”, alla presentazione della performance in Cortile “Il Corpo Utopico”, condotto da Francesca Cinalli e Paolo De Santis, con la partecipazione dei giovani performer di Campi Creativi – Tecnologia Filosofica di Torino.

La cerimonia finale si è poi svolta in Teatro, dove si sono alternate le proiezioni che hanno documentato gli esiti del laboratorio “Il Corpo Utopico”, il video elaborato dagli allievi del PCTO guidati dal videoartista Fabio Massimo Iaquone, e la Premiazione degli Igers T*Danse, con gli studenti del progetto#comunicadanzaAOSTA di Simone Pacini, fondatore di “fattiditeatro”, che da quattro anni coordina il progetto di formazione con gli studenti a T*Danse attraverso il ‘social media storytelling’.

La giuria composta da Marco Chenevier, Simone Pacini, Alessia Pinto (membro TiDA – Teatro Instabile di Aosta), Renata Savo (responsabile Ufficio stampa e comunicazione di T*Danse), e presieduta da Fabio Massimo Iaquone, ha decretato vincitrice del Contest degli Igers T*Danse Aïka Émilie Lucat.