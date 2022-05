Tra respinge ricorso comune Bard per finanziamento PNRR

Presso il Tribunale Amministrativo Regionale si è svolta oggi,maretdì 10 maggio, l’udienza cautelare svoltasi questa mattina ad Aosta in merito al ricorso avanzato dal Comune di Bard, con il quale veniva contestata la procedura di attribuzione adottata dalla Giunta regionale per l’assegnazione del Bando “Rigenerazione dei Borghi (PNRR)” a favore del Comune di Arvier per il progetto "Arvier Agile". Il TAR, attraverso una sentenza breve, ha dichiarato inammissibile il ricorso da parte del Comune di Bard.

La sentenza ribadisce così la validità delle scelte attuate dall’Amministrazione regionale all’interno del percorso che ha portato alla selezione del progetto pilota, scongiurando l’ipotesi che una sospensione della validità degli atti portasse al disimpegno delle somme destinate alla Valle d’Aosta.

Il progetto verrà finanziato con un contributo di 20 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura, con il quale la Regione e il Comune di Arvier hanno avviato nei giorni scorsi un confronto di dettaglio.