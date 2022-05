«Il futuro della Comunità» : le Plan Olivetti et le changement climatique

Le rapport entre le plus visionnaire des chefs d’entreprises italiens et la Vallée d’Aoste est le sujet du colloque international « Il futuro della Comunità Dal Piano regolatore di Adriano Olivetti alle sfide del cambiamento climatico », en calendrier le 13 mai prochain au salon Maria Ida Viglino du Palais régional d’Aoste.

Le colloque offrira la mise-à-jours des connaissances sur le Plan d’aménagement de la Vallée d’Aoste, élaboré dans la deuxième moitié des années Trente par l’équipe réunie par Olivetti, ainsi qu’un aperçu sur les défis imposés par le changement climatique à une région sise au cœur des Alpes.

Pour ce faire, le programme prévoit les interventions d’Alessandro Celi, directeur scientifique de la Fondation Chanoux, qui parlera de la Vallée d’Aoste dans les année d’élaboration du Plan ; d’Oscar Gaspari de la Libera Università Maria Santissima Assunta de Rome, lequel dédie ses recherches aux politiques sur la montagne depuis le début du XXe siècle ; de Carlo Olmo, professeur au Polytechnique de Turin, et, encore, de Giuseppe Iglieri de l’Université de Cassino, auteur de la première histoire du mouvement « Comunità », promu par Olivetti, et de l’historien et divulgateur Marco Peroni.

En conclusion, Mme Anne-Marie Granet, professeur émérite d’histoire contemporaine de l’Université de Grenoble-Alpes, interviendra sur le thème « Les communautés de montagne face aux enjeux du XXIe siècle ».

Marco Gheller, Président de la Fondation Chanoux, met en relief le nombre des interventions : « Nous avons choisi un programme d’envergure, avec des chercheurs jeunes et d’autres déjà affirmés, afin de permettre l’illustration des multiples facettes de la pensée et de l’action d’Olivetti, que je considère un modèle valable encore aujourd’hui, non seulement pour la Vallée d’Aoste ».