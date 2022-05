Candidatures "Au coeur de la reprise" prorogées au 31 mai

Le délai de présentation des candidatures pour le prix "Au cœur de la reprise: expériences de reprise au féminin", créé par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, a été prolongé jusqu'au mardi 31 mai. Le prix est né pendant la pandémie, pour mettre en valeur le rôle des femmes dans la proposition de solutions pour la reprise.

Il couvre les secteurs entrepreneurial-professionnel et socio-médical-sanitaire: deux prix de respectivement 3.000 et 2.000 euros sont prévus pour chacun d'eux. L'évaluation portera sur la capacité à réagir à l'urgence par des initiatives originales et efficaces, ancrées dans le territoire et qui peuvent servir d'exemple pour d'autres redémarrages.

Les candidates peuvent être des entrepreneuses, des bénévoles, des dirigeantes et des employées d'organisations, d'entreprises et d'associations, qui ont des expériences ancrées dans la période difficile liée à la pandémie, dans le but de surmonter la phase critique. Les expériences présentées doivent avoir un impact direct sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Les candidatures peuvent être soumises par des associations professionnelles, des réseaux professionnels, des associations de bénévoles, des organisations du troisième secteur (chaque association ou organisation ne peut soumettre qu'une seule candidature et les auto-candidatures ne sont pas autorisées).

Le règlement et les formulaires de demande sont disponibles sur le site internet www.consiglio.vda.it.