GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha designato la signora Antonella Cugini quale componente del Consiglio di amministrazione della società finanziaria regionale Finaosta spa in sostituzione di una componente dimissionaria.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Per il ripristino funzionale dei campi da golf e per la loro manutenzione straordinaria la Giunta ha deliberato contributi ai gestori.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvato il Piano degli interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Il Piano è a valere sulle risorse stanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, che per la Valle d’Aosta prevede un importo di 2 milioni 961.630 euro.Approvato il progetto esecutivo dei lavori di regimazione delle acque meteoriche raccolte nel versante a monte di località Stigliano inferiore, nel Comune di Pont-Saint-Martin, per un importo pari a 357 mila 700 euro.

La Giunta ha definito le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale.Il Governo ha approvato l’acquisto da parte della Regione del tratto di oleodotto dismesso di proprietà di ENI S.p.A, avente uno sviluppo di circa 70 km. da Pont-Saint-Martin a Saint-Rhemy- en-Bosses.

L’infrastruttura potrà essere riutilizzata per il collettamento dei reflui urbani da parte di diversi Comuni, per il tramite delle SubAto di riferimento sul territorio regionale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Sono stati concessi due contributi in conto capitale a favore di due imprese industriali valdostane ai senti della legge regionale 6/2003.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Di concerto con gli assessorati delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio e dell'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate è stato approvato il Progetto regionale per la prevenzione del suicidio.