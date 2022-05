Contro le Discriminazioni e la Disabilità

Le Associazioni AVP e DISVAL in occasione della giornata contro le discriminazione organizzano in collaborazione con la Cittadella dei giovani di Aosta per il 25 maggio alle 18.00 una serata evento dedicata ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti e agli adulti, in generale, per presentare i progetti “I GIOVANI GRIDANO: STOP ALLE BARRIERE!” e “TUTTI UNITI TUTTI UGUALI!”, in corso di realizzazione e finanziati dall’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate presentati per l’Avviso “2-2021” e le altre iniziative portate avanti dalle due Associazioni in questi anni con protagonisti i giovani valdostani volte a combattere gli stereotipi e i luoghi comuni legati alla disabilità, spesso vista come freno e come strumento di discriminazione.

La serata che si svolgerà presso gli spazi della Cittadella dei giovani di Aosta prevede anche momenti di dialogo e di discussione partecipata grazie alla testimonianza di giovani e di persone che vogliono lanciare il loro messaggio contro la disabilità e contro ogni forma di discriminazione, ahimè ancora molto diffuse nella società di oggi.

I progetti “I GIOVANI GRIDANO: STOP ALLE BARRIERE!” e “TUTTI UNITI TUTTI UGUALI!” propongono entrambi un contest per i giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, il primo prevede la realizzazione di minivideo o fotografie che illustrino le “barriere” sociali o architettoniche da loro percepite e come le eliminerebbero, mentre il secondo chiede ai giovani interessati una piccola esibizione completamente libera per il talent “Di che talento sei”. Entrambi i contest prevedono l’assegnazione di un buono da 500,00 ivato per i primi tre classificati, individuati da un’apposita giuria, nel corso delle rispettive serate che verranno organizzate nella prima quindicina del mese di agosto 2022.

Per entrambi i contest i giovani interessati devono ENTRO E NON OLTRE IL 20 luglio 2022 inviare all’email avp@avpaosta.org , il minivideo e/o la fotografia per il progetto “I GIOVANI GRIDANO: STOP ALLE BARRIERE!”, o la propria candidatura ad esibirsi (inserendo una breve sintesi sull’esibizione) al talent “Di che talento sei” per il progetto “TUTTI UNITI TUTTI UGUALI!”.

“Spero davvero che molti giovani partecipino a questi progetti sia per i contest proposti che come protagonisti e/o spettatori nelle serate visti i temi sociali trattati e strettamente legati alla loro giovane età, dichiara Egidio Marchese presidente di entrambe le Associazioni, “e ringrazio il CODIVDA e il gestore della Cittadella dei giovani di Aosta per la collaborazione, nonchè l’Assessorato che oltre a finanziare entrambi i progetti si impegna quotidianamente a portare avanti iniziative e attività sui temi che maggiormente coinvolgono i ragazzi di oggi” e concludo “con la speranza che questi eventi e serate possano essere poi oggetto di discussione anche in ambito scolastico sia per le barriere architettoniche presenti ancora in alcune Istituzioni scolastiche sia perché non sempre l’inclusione sociale è garantita, basti pensare ad episodi di “bullismo” o comunque di “isolamento” incentrati sulle disuguaglianze”.