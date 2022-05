La Commissione Biblioteca dell’Univda propone un incontro di presentazione del volume “La teoria politica di Marx”, 2 voll., Roma, Bordeaux, 2021 di Michele Prospero, professore ordinario di Filosofia politica alla Sapienza di Roma. La presentazione si terrà in Aula C4 (sede di Strada Cappuccini 2A, Aosta).

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti. L’incontro sarà inoltre trasmesso in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams accessibile dal sito dell’Università www.univda.it.

A discuterne con l’autore ci saranno Mario Dogliani, già professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino, e Gianfranco Ragona, professore associato di Storia delle dottrine politiche all’Università di Torino. Introdurrà Furio Ferraresi, professore associato di Storia delle dottrine politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

Il libro di Michele Prospero ricostruisce in modo sistematico la teoria politica di Marx individuando lo specifico carattere politico del suo pensiero, che innerva tutta la sua prestazione scientifica.

In esso viene inoltre valorizzata la dimensione “politologica” del pensiero marxiano, che, sulla scorta dell’abbandono di ogni metafisica, si realizza in un complessivo programma scientifico che tiene insieme logica, linguaggi, istituzioni ed economia. Si tratta di un libro che per mole e per accuratezza critico-filologica si segnala come un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi di Marx.

L’intento dell’incontro è fare il punto su un autore che negli ultimi anni ha conosciuto un rinnovato interesse scientifico, vagliandone anche l’attualità.