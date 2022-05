Festa dell'Europa: la facciata del Consiglio s'illumina di blu

In occasione della Giornata dell'Europa, che ricorre oggi, lunedì 9 maggio 2022, la facciata sud di Palazzo regionale, in corrispondenza del Consiglio, s'illuminerà di blu.

Il 9 maggio 1950 è considerato il giorno di nascita dell'Unione europea: l'allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman espose in una dichiarazione l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa.

Per il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, "questa Giornata, che viene celebrata in un momento storico particolarmente complicato a causa della guerra in Ucraina e dopo una pandemia durata due anni, evidenzia quanto sia necessaria un'Europa forte e unita. Illuminare il Consiglio di blu, aggiunge il Presidente, è un gesto simbolico che quest'anno ha una valenza ancora più forte per dire che crediamo nell'Europa e nei suoi valori di pace, pluralismo e unità".