Sottopasso via Chamolé

Giungono in redazione richieste che, nel prendere atto delle difficoltà che hanno i mezzi pesanti, compreso i mezzi di trasporto pubblico a transitare sotto il sottopasso di via Chamolé, sollecitano interventi di modifica del sottopasso.

C'è chi propone, considerato il periodo che il servizio ferroviario è temporaneamente sospeso, di modificare gli accessi di transito unificando due corsie, in particolare per il traffico proveniente da via Paravera.