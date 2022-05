ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AGNEAU SERA LEUR PASTEUR

Aujourd'hui c'es le quatrième dimanche de Pâques, journée du Bon Pasteur. Laissons-nous attirés et guidés par Jésus. "L' Agneau qui se tient au milieu du Trône, sera notre pasteur pour nous conduire aux sources des eaux de la vie".

1. L'IMAGE DU PASTEUR

L'image du roi berger est ancienne dans la civilisation orientale. Dans l'ancien testament, les patriarches étaient des pasteurs. Abraham possédait beaucoup de bétail, ce qui fut la raison de la séparation avec son frère Loth (Gn13,6). Isaac (Gn24,2), Jacob (Gn29, 32) étaient des bergers. Moise, berger du troupeau de son beau-père Jéthron, reçoit la nomination de Dieu afin de libérer son peuple de l'esclavage en Egypte (Ex3,1-7).

Le roi David, un petit garçon sans stature, était un simple berger du troupeau de son père Iessé. Du berger des animaux, il devient roi selon le coeur de Dieu. Le prophète Amos était aussi éleveur du troupeau à Téqoa (Am1,1) et il a reçu de Dieu la mission prophétique en Samarie. Mésha, roi de Moab, était éleveur de troupeau. Il y a donc un rapport étroit entre l'oeuvre du berger et l'action politique.

C'est la raison pour laquelle, les prophètes dénonçaient avec force, les rois qui se paissaient eux-mêmes, les rois que Platon appellait "homme-loup". Selon le prophète Ezechiel, les rois d'Israël se paissent eux-mêmes, au lieu de paître le troupeau. Le roi pasteur selon le coeur de Dieu par contre fortifie les brebis chétives, soigne celle qui sont malades, panse celle qui est blessée et ramène au bercail celle qui est égarée"(Ez34,1-4).

Dans les Psaumes, Dieu est lui-même le pasteur d'Israël. Le psaume 23 chante:" Tu es mon berger ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis". Le peuple est le troupeau guidé par la main du Seigneur (Ps94). En implorant la miséricorde de Dieu pour les péchés du peuple, le psalmiste prie:" Pasteur d'Israël écoute, toi qui mène Joseph comme un troupeau (...), réveille ta vaillance et viens à notre secours"(Ps79,2). Cette figure du bon pasteur qui protège son troupeau, annonce le Christ, le Bon Pasteur qui aime et connaît toutes les brebis, pour leur donner la vie.

2. JÉSUS LE BON PASTEUR

Jésus reprend cette image déjà familière de la culture orientale du berger en l'appliquant sur lui. Toute la vie publique de Jésus est la manifestation de sa sollicitude pour nous. Alors que dans l'ancienne alliance, Dieu est le Pasteur de son peuple Israël, dans la nouvelle alliance, c'est son fils bien aimé en qui il a mis toute sa complaisance. Jésus affirme son unité indestructrice avec le Père en disant:" le Père et moi, nous sommes UN".

La mission du Rédempteur est précisée dans cette allégorie du Bon Pasteur. Jésus déclara:" Mes brebis écoutent ma voix; moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle". Le bon berger connaît, aime, appelle les brebis chacune par son nom, va à la recherche de celle qui s'évade, donne la vie en abondance aux brebis que nous sommes, par sa croix et par sa mort.

Sa résurrection ravive notre notre espérance qu'un jour nous ferons partie de cette foule immense gouvernée par l'Agneau dans la Cité de Dieu qui n'a pas besoin de la lumière du soleil et de la lune.

3. LE BON PASTEUR ET LES PASTEURS DE SON ÉGLISE.

L'Église du Seigneur est riche de paradoxes, ce qui rend la verité qu'elle témoigne plus vivante et plus crédible. Le premier paradoxe est qu'elle est guidée par l'Agneau. Son Pasteur est l'Agneau immolé. Sur le plan rationnel c'est l'agneau qui a besoin d'être nourri, guidé par un pasteur. Par contre, notre Patron, notre Pasteur est l'Agneau de Dieu qui porte sur lui les péchés du monde. Ce paradoxe exprime le mystère de l'abaissement de Dieu, sans rien perdre de sa nature divine.

Le second paradoxe, est que les pasteurs de son Église, sont aussi des brebis qui ont besoin d'être conduits dans les verts pâturages de la grâce. C'est le mystère de l'humilité de Dieu qui a confiance aux hommes fragiles que nous sommes.

Nos pasteurs sont aussi des baptisés, des pécheurs pardonnés, qui ont reçu cette tâche impossible pour nous, mais possible à Dieu, de collaborer au gouvernement de son peuple. Par conséquent, ils doivent agir "par lui, avec lui et en lui".

Ainsi, l'action pastorale ne se fait pas dans les bureaux, encore moins dans les prie-Dieu, comme nous le rappelle le cardinal Carlo Maria Martini. Elle est au contraire "une forme de vie que le pasteur reçoit en prenant pleinement part aux souffrances de ceux dont il est responsable"(Carlo M. Martini, Ô mon peuple, sors de tes servitudes, pp.112-113).

Le pasteur faisant parties des brebis, peut s'égarer hors de l'enclos. Selon les paroles de l'exhortation postsynodale de Jean Paul II, Pastores dabo vobis, 1992, Jésus est modèle de la vie sacerdotale en tant que "Tête et Pasteur, Époux et Serviteur de l'Église"(n.3). Le sacrement de l'ordre comme participation à l'oeuvre pastorale du Christ, n'est pas un mérite personnel, mais une grâce gratuitement reçue du Bon Pasteur.

J'aimerai conclure cette méditation sur cette parole riche de promesse de Saint Augustin. Il écrit: "Dieu notre pasteur veille sur nous, si nous veillons ou si nous dormons. Et si le troupeau des brebis est en sécurité quand il est gardé par un homme, combien sera notre assurance ayant pour pasteur Dieu, que non seulement il nous mène au pâturage, mais aussi, il nous a créés"?(Discours 47, Commentaire du chapitre 34 d'Ezechiel).

4. PRIÈRE POUR NOS PASTEURS

Ô Jésus Bon Pasteur, nous te confions tous les pasteurs de ton Église, afin qu'ils guident ton peuple dans l'humilité, dans la charité et dans l'abnégation.

Donne-nous le courage de Paul et Barnabé de rassembler ton peuple dispérsé, de témoigner sans peur que tu es notre Sauveur dans le temps et pour l'éternité, Amen.



Bon dimanche du bon pasteur.

Paix et joie dans ton coeur et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera