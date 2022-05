ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES INGRÉDIENS DE LA PAIX. JE VOUS DONNE MA PAIX

Avant de quitter ce monde vers son Père, le Christ ressuscité adresse à ses disciples un discours d'adieu, où il leur rassure sa proximité pour toujours. Après le commandement nouveau de l'amour qui doit caractériser tout disciple, aujourd'hui il donne la paix à ses disciples pour que leur coeurs ne se ratrissent pas. notre méditation se penchera sur un décalogue d'ingrédients qui donne une bonne saveur de la paix.

1 La paix et le pain

Il y a un rapport étroit entre le pain matériel et la paix. Jésus a pitié de la foule affamée et accomplit le signe de la multiplication des pains pour ce motif:" Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas: ils pourraient défaillir en route, "(Mt15,32) . Il transforme ce signe matériel en sacrement d'amour, l'eucharistie, ce pain de vie qui nourrit le peuple en marche vers la béatitude sans fin. Qui mange de sa chair et boit son sang a la vie éternelle. Ainsi, l'homme n'est plus considéré à ce qu'il mange selon Feuerbach, son humeur ne dépend plus de sa digestion et du fonctionnement de ses intestints selon Nietzsche, mais devient ce qu'il mange, le corps du Christ. Si le ventre affamé de pain n'a plus d'oreille, le coeur affamé du pain eucharistique n'a plus de paix.



2 La paix et la joie

Jésus accorde à ses disciples que nous sommes deux dons, la paix et la joie. Il dit: "Je vous donne ma paix"(Jn14,27). Dans ce même discours d'adieu il ajoute:" Que ma joie soit en vous"(Jn15,11). La joie du coeur est un don de l'Esprit Saint, le Défenseur qui fait que notre coeur ne soit pas bouleversé dans les persécutions. La joie du Seigneur est notre rampart. Le Seigneur ressuscité rend nos coeurs paisibles en nous rassurant de son soutient. Il dit:" Que votre coeur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous serez dans la joie puisque je pars vers mon Père". La joie est l'expression de la paix du coeur que le monde ne peut pas donner.



3 La paix et la générosité

La parole générosité est riche de signification. Le verber générer signifie engendrer, donner la vie. Sans la générosité il n'y a pas de génération et par conséquent, la généalogie s'éteint. Un des ingrédiens de la paix est donc la générosité. Faire du bien est se faire du bien, dans la mesure où "il y a plus de joie à donner qu'à recevoir".

4 La paix et la parole

La paix (Shalom) est la synthèse de toutes les bénédictions. La paix et la vérité sont les attributs de Dieu fait chair. Jésus est Parole éternelle du Père qui donne le sens à tout ce qui existe. L'une des caractéristiques de la personne humaine est la parole. "Homo loquens". L'homme parle quand il parle, il parle quand il se tait. Tout est parole. C'est pourquoi, la parole bien soignée, sana hypocrisie est véhicule de la paix. Une petite parole peut sauver ou tuer.

Pour cela, saint Paul écrit aux Éphésiens en leur interdisant toute forme d'abus de la parole:" De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent"(Eph4,29). La paix exige le renoncement à tout langage violent, car la langue est comme "un petit feu qui embrase une immense forêt"(Jc3,5).

5 La paix et la prière

La prière est l'oxygène du coeur. Elle est irrigation de l'âme aride, assoiffée sans eau. Sans la prière, nous sommes perdus, agités, agréssifs, nerveux, désespérés pour un petit problème devient une montagne. Toutes les personnes de paix ont mis au centre de leur vie "comme le verrous du matin et la clef du soir. Sans la prière nous perdons le boussol de la vie. La communauté en prière participe à l'édification d'un monde meilleur.

Jésus dit: "Là où deux où trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux(Mt18,20). La communauté qui prie s'ouvre au souffle de l'Esprit et devient le lieu de communion, de réconciliation, de dialogue et de pardon.



6 La paix et le pardon

L'autre ingrédient de la paix est le pardon. Pourquoi devons-nous pardonner sans mesure comme Jésus le recommande à Pierre? La réponse est que Dieu nous pardonne toujours et nous exige de l'imiter pour notre bien. Le bien supérieur étant la paix, la concorde avec nos frères et soeurs, implique le pardon et la réconciliation, puisque nous marchons encore dans nuit de la foi et nous trébuchons. Le pardon guérit nos blessures intérieures qui ne peuvent trouver aucun médicament dans nos pharmacies. Le pardon donné et reçu nous guérit de nos dépressions. Pardonnez pour être pardonnés est le secret du bonheur pour tout homme.

7 La paix et l'amitié

Qui trouve un ami fidèle trouve un trésor. Jésus s'abaisse pour atteindre la proportion humaine, car l'amitié exige l'égalité. Jésus non seulement donne le commandement nouveau de l'amour, se rend ami des hommes. L'amour, la paix, l'amitié sont les dons que le Christ ressuscité d'entre les morts communique à ses disciples. Voici ses paroles qui réchauffe le coeur et l'empêche de rouiller:" je ne vous appellent plus serviteurs, mais amis". Cicéron qualifie l'amitié comme quelque chose de divin qui nous unit. Seuls les bons sont amis, car ce qui les unit est la bonté. L'ami se réjouit de la félicité de l'autre et souffre de son malheur. L'amitié est au service de la paix.

8 La paix et la gratitude

Nous sommes faits pour rendre grâce au Seigneur, en reconnaissant les bienfaits dont Il nous comble à chaque instant de notre vie. Comme le disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, tout est grâce. La gratitude est l'effet de la conscience que nous sommes des dons. Nous sommes pensés avant de penser, aimés avant d'aimer. Ne pas dire merci au Seigneur est un signe d'injustice et d'ingratitude.

La paix n'habite pas dans le coeur ingrat. Un merci, comme un sourrire ne coûte rien, mais produit des fruits incalculables. Il ouvre les portes aux relations saines et saintes. La gratitude crée la sérénité et réduit l'agressivité.

9. La paix et la gentillesse

La gentillesse est l'autre nom de la paix en tant qu'elle est attention, sourrire sincère, geste spontanné de bienveillance, conversion du regard, un silence d'attention contre le mépris et l'indifférence. Tous ces ingrédients qui assaisonnent la paix sont les expressions d'amour.

10. La paix et la beauté

Fedor Dostoievskij contemplant la croix du Christ affirme:"La beauté sauvera le monde". Pour lui est "le plus beau des enfants de l'homme" dans ce paradoxe où le "serviteur souffrant n'a ni beauté ni éclat", car ce sont nos misères qu'il portait. Cette beauté crucifiée embrasse l'univers pour lui restituer sa dignité. L'amour du Christ conduit à l'amour de la beauté créée par la Souveraine Beauté, selon saint Augustin dans son "Soliloquium". La beauté dans ses caractéristiques de splendeur, ordre, justice, équité, égalité, harmonie, proportion, symétrie est un chemin vers la paix définie comme tranquillité de la concorde ordonnée. Dans la langue grecque, le beau (kalos) et le bon (agathon) sont inséparables. La guerre est l'action du méchant symbolisé par un monstre "moitié homme et moitié animal".

Ce monstre porte le nom de Kakos, ennemi du gente humain, sans famille, sans amis, sans loi ni roi. Il est solitaire dans sa prison (captivum=captivité). Quand il sort de sa cage, c'est pour voler ou tuer. Selon la mythologie grecque, il sera tué par Eracle, car Kakos lui avait volé ses boeufs. Qui parle male, qui sème le désordre, qui cultive la laideur est disciple de Kakos. Là où il y a la paix, mêmes les arbres, les animaux et toutes les créatures chantent les louanges du Seigneur en criant de joie avec une voix puissante: "C'est lui qui nous a fait"(Augustin, Conf.X,9).

La beauté de la nature dans son caractère éphémère, devient la participation de la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute belle comme une fiancée prête pour son époux, selon la vision de saint Jean, dans son Apocalypse.

PRIÈRE POUR LA PAIX.

Seigneur,toi l'ami des hommes, soit bénis.

Seigneur, source de tout bien, nous te rendons grâce.

Seigneur, rends des serviteurs de ta paix, de ta joie.

Ouvre nos coeurs à ta parole de lumière pour que nos gestes et nos paroles expriment notre communion avec toi et avec les autres.

Augmente en nous la compassion et la charité afin de partager notre pain quotidien avec ceux qui n'en ont pas.

Seigneur, donne-nous la paix. Que les ingrédiens de la paix, désarment les armes destructices, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera