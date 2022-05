Le Penne Nere valdostane a Rimini per l’Adunata Nazionale degli Alpini -VIDEO

La 93ª Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini e San Marino è entrata nel vivo. Oggi e domani (sabato 7 e domenica 8 maggio) i giorni clou della manifestazione che ha portato non meno di 500mila presenze nella città romagnola. L’appuntamento coincide con il 150/mo anniversario della fondazione del Copro degli Alpini.

Tra loro tante Penne nere Valdostane che venerdì 6 maggio hanno partecipato alla sfilata delle bandiere di guerra, Labaro e gonfaloni.

Accompagnati da schiere di famigliari ed amici è in corso una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita.

Saint-Christophe all’Adunata di Rimini con il cappello alpino del loro Capogruppo Onorario Felice Chabloz andato avanti lo scorso mese.

Da sn: Ives Riban, Josy Brazzale, il Capogruppo Albert Joseph Betemps, Daniele Maggiori, Stefano Menegolo e Pierre Diemoz.

Il messaggio del Presidente Mattarella agli alpini

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio agli alpini in occasione della 93ª Adunata di Rimini-San Marino. E’ stato letto in occasione della cerimonia di sfilamento delle 19 Bandiere di Guerra dei reggimenti delle Truppe Alpine.

L’Associazione Nazionale Alpini celebra a rimini la 93ª Adunata nazionale, nella conferma del contributo straordinario sempre offerto, dalla sua fondazione, alle attività di volontariato, con quei sentimenti di fratellanza e solidarietà che hanno caratterizzato la presenza delle penne nere sul territorio.

Le muove un forte sentimento di appartenenza mai venuto meno, con saldi legami tra i membri dell’Associazione, risorsa preziosa anche nell’ambito del sistema della Protezione Civile della Repubblica.

Gli alpini in servizio e in congedo hanno partecipato, a buon titolo, alle iniziative di contrasto alla pandemia, collaborando con le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale e le istituzioni locali.

L’occasione della sfilata di Rimini sarà un’opportunità per esprimere l’affetto e l’apprezzamento che l’intero Paese nutre nei loro confronti.

L’Adunata nazionale rappresenta, altresì, tappa della memoria della storia del Corpo, che tanta parte ha avuto nella realizzazione dell’unità nazionale, dalle battaglie sull’Ortigara, a Caporetto, al Monte Grappa.

Rivolgo il mio pensiero a quanti sono “andati avanti” e rendo omaggio al Labaro dell’ANA, testimone della dedizione e del coraggio degli alpini.

In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell’Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale.

Delegazione Gruppo Alpini Gignod

Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i Caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme all’augurio più intenso per il successo dell’evento.

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica

Dopo due anni di ritardo gli Alpini potranno celebrare a Rimini il Centenario di questa storica Associazione nata nel 1920

Pullman, camper, automobili, bandiere, striscioni, canzoni, viveri, “qualcosa“ da bere ed ancora tanta allegria, gioia ed attesa nel ritrovare gli amici i fratelli di naja, l’orgoglio di appartenere al Corpo degli Alpini. Il Presidente Carlo Bionaz sfilerà con tutto il Consiglio Sezionale e con i Consiglieri che in passato hanno vestito la giacca blu.

Il vicepresidente Albert Joseph Betemps e, a ds, il presidente Ana VdA Carlo Bionaz

Vessillo, scortato da Bionaz e dal Generale Marcello Orsi, sarà portato dalla pluricampionessa mondiale di sci alpinismo Gloriana Pellissier che, nel 2018, ad Aosta, ebbe il privilegio di portare il Labaro Nazionale durante le celebrazioni della Medaglia d’Oro al Battaglione Aosta.

Delegazione Gruppo Alpini Bionaz

Accanto a lei ci sarà un’altra alpina, Mara Zini, a sua volta tra le più grandi interpreti al mondo dello short track. Medaglia di bronzo olimpica a Torino 2006. Sarà nutrita anche la partecipazione dei Sindaci guidati dall’alpino e Sindaco di Doues, Franco Manes, presidente dei Celva.