L’assessore Carlo Marzi in pista per sicurezza tappa valdostana Giro d’Italia

Il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta domenica 22 maggio con la tappa Rivarolo Canavese-Cogne che con 177 chilometri di percorso sarà sicuramente una delle più impegnative con 4.030 metri di dislivello e tre gran premi della montagna. I corridori dovranno infatti affrontare i traguardi di Pila-Les Fleurs (1.421 m), di Verrogne (1.582 m) e infine di Cogne (1.534 m).

In vista dell’arrivo del Giro l’assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi, ed alcuni tecnici dell’assessorato ha effettuato alcuni sopralluoghi per verificare gli interventi da mettere in atto per rendere più sicure le strade sulle quali transitano i girini soprattutto sulla regionale 47 sia nel tratto Aymavilles Cogne che a Cogne per gli asfalti e la preparazione della strada con gli stralci della vegetazione.

“Abbiamo previsto – spiega Marzi (nella foto) – quatto interventi che interessano la SR 18 di Pila, la SR 40 di Les Fleurs, la SR 19 di Pollein, la SR 35 di Gran Brissogne e SR 41 dei Salassi. E’ stata realizzata la pavimentazione fonoassorbente su di un tratto della SR 20 di Gressan interessato dal giro di Italia”.

Per tornare al Giro iniziato ieri, venerdì sei maggio da Budapest, c’è da dire che le tappe di montagna mettono alla prova i migliori scalatori al mondo, che, per tradizione, sono quasi gli unici che riescono a vincere la Corsa Rosa. Hanno infatti una pendenza media molto elevata (con punte che a volte superano il 20%) che le rende diverse dalle tappe del Tour de France ed estremamente dure.

La 15ª tappa Rivarolo Canavese-C presenta un chilometraggio da maratona ed un sali e scendi davvero insidioso che può riservare tante sorprese.

Superato il tratto piemontese, la tappa prosegue nel fondovalle valdostano tra castelli e splendidi panorami alpini. Le difficoltà della tappa sono concentrate però negli ultimi 80 chilometri, dei quali oltre 46 tutti in salita. Una prima scalata fino a Pila-Les Fleurs, poi la discesa a Aymavilles, un’altra ripida salita sino a Verrogne per scendere poi a Saint-Pierre e raggiungere di nuovo Aymavilles prima dell’ultima fatica in direzione di Cogne dove il Gran Paradiso attende maestoso l’arrivo dei corridori. Il Giro manca da Cogne dal 1985 quando arrivò a Valnontey, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e a vincere fu l’americano Andrew Hampsten. L’arrivo nella splendida località di Lillaz, nota per le sue spettacolari cascate, sarà il modo migliore per festeggiare il centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso. La corsa dei professionisti sarà anticipata dal Giro-E, manifestazione ciclistica non competitiva con biciclette a pedalata assistita che percorrerà una porzione del tracciato di gara circa un’ora e mezza prima della tappa del Giro d’Italia.