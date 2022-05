Quando la realtà supera la fantasia

Con il venerdì si conclude, generalmente, la settimana lavorativa. Lo stesso fa la politica che dedica il fine settimana alla riflessione e agli impegni di rappresentanza. Quando si è a un bivio, una pausa di riflessione può aiutare a fare chiarezza su ciò che si vuole fare. Ma serve davvero?

Il momento richiede un governo omogeneo e condiviso nel quale tutti remano verso il bene della Valle d’Aosta perché i valdostani sono davvero preoccupati per la crisi e aspetto la soluzione.

Ma c’è chi non crede che l’Union valdôtaine stia facendo davvero delle consultazioni serie da sottoporre al Conseil Federal. Ed è così che si fanno mille ipotesi che spesso vanno oltre la plausibile realtà che supera la fantasia.

In questi giorni sono proseguite le consultazioni della commissione politica autonomista Union Valdôtaine, Alliance/Vda Unie che ha incontrato le commissioni della Lega, del PD e di Pour l’Autonomie. Sono previsti nei prossimi giorni altri incontri con gli altri gruppi presenti in Consiglio regionale. Tutti incontri svolti nella massima discrezione.

Del perché tanta segretezza lo spiega Cristina Machet, presidente dell’Uv.

“La discrezione che ha interessato le consultazioni deriva dalla necessità di operare in maniera riservata e senza dare spazio a congetture. Se è del tutto evidente che l’attività amministrativa è giustamente soggetta alla dovuta trasparenza, è altrettanto vero che le trattative politiche talvolta richiedono un certo riserbo”.

Timore di una fuga di notizie sulla spartizione delle poltrone?

“Assolutamente. Riservatezza non significa chissà quale logica spartitoria o avere dei temi da nascondere, ma neppure per contro si possono sostituire a questa riservatezza ricostruzioni suggestive o fantasiosi retroscenismi”.

Ma i giornalisti fanno il proprio lavoro ricostruendo fatti e situazioni sentendo più fonti…

“Certo i giornalisti fanno il loro lavoro ma non stiamo discutendo su un’ intesa già delineata, poiché così non è”.

Quindi il tutto ancora in alto mare?

“Le dico chiaramente che non ci sono accordi già stabiliti, perché si stanno raccogliendo elementi da presentare alle proprie basi”.

Ci spieghi cosa fate quando vi incontrate?

“Nel corso degli incontri si espongono e si ascoltano le posizioni delle varie componenti politiche sulle proposte programmatiche e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi”.

Possiamo dire che non sempre i percorsi collimano, e che le posizioni di una componente possono non essere in linea con un’altra e si rende pertanto necessario trovare dei punti di incontro, con nuove consultazioni pregiudicando così l’attività amministrativa e legislativa?

“Certo che è necessario trovare punti di incontro ma sia chiaro che ciò non incide sull’attività politico-amministrativa, che prosegue senza interruzioni”.