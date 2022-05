In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin Per la prima volta nella storia del paese potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento: è un risultato storico, per ora dal punto di vista simbolico.

Alle elezioni di giovedì si è votato per rinnovare i 90 seggi del parlamento unicamerale del paese, a cui lo statuto del Regno Unito garantisce una certa autonomia dal parlamento britannico. L’affluenza è stata del 63,6 per cento, leggermente inferiore a quella delle elezioni del 2017. Al momento è stata assegnata poco più della metà dei seggi.

La novità principale, considerata un evento storico, riguarda il fatto che, dal 1921, cioè da quando esiste l’Irlanda del Nord, il primo primo ministro è sempre stato di estrazione unionista. Dal 2007 in particolare è espresso dal DUP, unionista e alleato dei Conservatori britannici. Ora sarà invece di estrazione nazionalista, espresso proprio dal Sinn Féin, un partito con una storia particolare e piuttosto controversa. Sinn Féin in gaelico significa «noi stessi»: il partito fu fondato nel 1905 su iniziativa del giornalista irlandese Arthur Griffith. Fin dai suoi primi anni di attività, ebbe come obiettivo il raggiungimento dell’autodeterminazione e della piena sovranità nazionale irlandese, che sarebbe dovuta passare per la fine dell’unione politica allora in vigore con la Gran Bretagna.

Grande soddisfazione Pays d’Aoste Souverain per elezioni in Irlanda

Il risultato elettorale in Irlanda del Nord “soddisfa grandemente Pays d’Aoste Souverain che spiega: “Nei giorni dell’anniversario della morte di Bobby Sands e dopo più di 100 anni di divisione dell’isola, il partito indipendentista Sinn Féin vince su tutti i partiti. Verosimilmente l’ipotesi di un referendum per l’addio all’impero britannico e la riunificazione dell’Irlanda si fa sempre più concreta. Tiocfaidh ár lá.

Pays d'Aoste Souverain exprime sa grande satisfaction du résultat électoral en Irlande du Nord.

Au temps de l'anniversaire de la mort de Bobby Sands et après plus de 100 ans de division de l'île, le parti indépendantiste Sinn Féin l'emporte sur tous les partis. Probablement l'hypothèse d'un référendum pour l'adieu à l'Empire britannique et la réunification de l'Irlande se concrétise de plus en plus. Tiocfaidh ár lá.