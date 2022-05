Courmayeur: Cédric Tampan presidente Consiglio Comunale Giovani

“Sono emozionato ed è un onore e un piacere oggi per me coprire questo ruolo; ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data. Personalmente, così come tutti i componenti di questo Consiglio, porterò avanti questo ruolo con impegno, ci siamo, infatti, messi tutti in gioco perché interessati a partecipare attivamente al futuro di Courmayeu”. E’ il commento di Cédric Tampan neo presidente del Consiglio dei Giovani DI Courmayeur. Ha quindi aggiunto: “ Siamo qui in rappresentanza di tutti i giovani del paese, per far sentire la loro voce e le loro esigenze, e ci tengo a sottolineare che proprio i giovani potranno contattarci liberamente per portare idee e suggestioni che saranno utili al nostro lavoro e per collaborare con noi. Siamo i loro portavoce”.

Il Consiglio Comunale giovani è così composto: Tampan Cédric – Presidente del Consiglio - Voti favorevoli 10 e 1 astenuto (Tampan); Baraudin Igor – Vice Presidente del Consiglio – Voti favorevoli 10 e 1 astenuto (Baraudin); Margherita Lucato - Segretario verbalizzante - Voti favorevoli 10 e 1 astenuto (Lucato). Del consiglio fanno parte: Annibal Federico, Cordaro Gaia; Foglia Niccolò, Gaglianone Diletta, Mareliati Ilaria, Massocco Antonia, Musa Antonio, Ollier Hervé , Presa Simone, Ricotti Francesco, Vigna Federico, D’Urzo Matilda.

“Il Consiglio dei Giovani – ha ricordato il neo presidente - ha tra i suoi obiettivi quello di indicare una lista delle esigenze dei giovani abitanti di Courmayeur, stabilirne le priorità e definire almeno un progetto pilota che verrà finanziato dall’Amministrazione. Progetto che il Consiglio dei Giovani dovrà seguire assiduamente fino alla sua realizzazione”.

Il Consiglio dei Giovani è lo strumento creato “per il necessario coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica dando così voce ad una parte fondamentale del tessuto sociale di Courmayeur” si legge nelle finalità del regolamento.

A sn: Igor Baraudin, vice presidente, con Tampan Cédric

A presenziare alla prima seduta anche il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, il vice Sindaco, Federico Perrin, la Presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino, e diversi consiglieri comunali, che hanno in questo modo manifestato la propria vicinanza e collaborazione al nuovo organo consultivo.

Prima dell’avvio dei lavori il Sindaco Rota e la Presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino, hanno ringraziato i candidati per il tempo che hanno deciso di dedicare alla collettività e per l’importante supporto che il loro coinvolgimento rappresenterà per l’Amministrazione comunale e il territorio, sia per i temi che porteranno e svilupperanno, sia per l’apporto di idee che sapranno mettere in campo su temi importanti per Courmayeur, con l’auspicio che questa esperienza li porti poi un giorno a sedere in Consiglio comunale a tutti gli effetti.

L’apertura dei lavori è avvenuta, in via eccezionale, da parte del Presidente del Consiglio, Nicole Passino, che ha ricordato l’iter amministrativo che ha portato alla nascita del Consiglio dei Giovani, per poi passare alle nomine e votazioni del Presidente del Consiglio, del vice Presidente e del segretario verbalizzante, che rimarranno in carica per l’intero mandato del Consiglio stesso, individuato inizialmente in tre anni.

Il neo eletto Presidente, Cédric Tampan, nella sua prima comunicazione a fine assemblea ha informato sull’impostazione condivisa di lavoro dei consiglieri, che lavoreranno, oltre che in presenza, anche in sottogruppi, sia su temi specifici, cui potranno partecipare anche giovani interessati del paese, sia attraverso un gruppo di territorio e uno su Milano (dove studiano gran parte dei consiglieri eletti). In questo modo il lavoro sarà più agevole e ottimale per tutti.