A' Antey-Saint-André la grande fête de clôture du Concours Cerlogne

La grande fête de clôture du Concours Cerlogne se déroulera cette année dans la commune d’Antey-Saint-André, les 12 et 13 mai prochain.

Créé en 1963 par René Willien, le Concours est organisé par la structure Expositions et promotion de l’identité culturelle – BREL de l’Assessorat, avec la collaboration du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien », dans le but de sauvegarder et de mettre en valeur la culture francoprovençale.

Et pour les élèves comme pour les enseignants qui ont travaillé sur le thème proposé – cette année : L’école d’avant et l’école d’après – cette grande fête représente à la fois la juste récompense du travail réalisé tout au long de l’année scolaire, mais aussi une occasion de rencontre et d’échanges.

Après la parenthèse de la pandémie, qui n’a toutefois pas arrêté le Concours, même si sa conclusion a été nécessairement plus sobre, cette 60e édition – un bel anniversaire pour une initiative axée sur la jeunesse et la transmission de la langue et de la culture locale – marque le retour à la fête traditionnelle, avec des animations qui permettront de découvrir cette charmante localité du Valtournenche.

La fête touchera deux zones de la commune, où sera organisée une série d’initiatives pour les différentes écoles : le hameau du Bourg et l’aire sportive de Filey. C’est d’ailleurs dans le palais des sports que les élèves des écoles d’Antey-Saint-André présenteront à leurs camarades le spectacle qu’ils ont préparé à leur intention tout au long de l’année scolaire.

Le Concours Cerlogne n’a rien perdu de sa vitalité : de nombreux élèves et enseignants y participent chaque année avec curiosité et enthousiasme et, en 2022 encore, cette initiative incontournable contribue à transmettre aux jeunes notre patois.

Le succès de ce Concours doit beaucoup à l’engagement des enseignants et à leur attachement à notre culture, malgré les nombreuses difficultés récentes que nous commençons à peine à surmonter, et que la valorisation du patois est et doit demeurer une priorité pour l’Administration régionale.

Le syndic d’Antey-Saint-André dit: -C’est un honneur pour la commune d’accueillir pour la première fois cette grande fête qui réunit des enfants et des enseignants venus de toute la Vallée.

Il considère encore: -Le Concours Cerlogne aide à maintenir vivante, parmi les jeunes générations, la langue de notre terre et illustre l’attention que la communauté accorde à tout ce qui peut contribuer à ouvrir l’esprit des citoyens de demain".

Le Concours Cerlogne en chiffres: 967 participants, dont 840 enfants et 127 enseignants, venus des beucoup des écoles.

Programme : À partir de 9h30 hameaux de Filey et du Bourg Accueil des participants 10h et 13h30 hameau de Filey - Spectacle présenté par les élèves d’Antey-Saint- André - Remise des prix « Ami de Cerlogne » 12h30-13h30 hameaux de Filey et du Bourg Pique-nique de 10h à 16h hameaux de Fileyet du Bourg Différents points d’animation et ateliers pour les élèves 16h Départ des classes Activités proposées aux élèves

Au Bourg :

Exposition « Travaux du Concours Cerlogne »

Animation « A l’écoula / À l’école »

Animation « L’oua dé fae dé mouéze / C’est l’heure de la récré »

Animation « Djouà d’én queu / Jouets d’autrefois »

Animation « Passèn eunna bella vèyà énsembio / Passons une belle veillée ensemble »

Animation « Lo costume tradichonel d’Antèi / Le costume traditionnel d’Antey »

À l’aire sportive de Filey :

Écurie pédagogique

Démonstration de sports populaires

Initiation à l’escalade sportive

Classe verte: découverte de la flore et de la faune de la zone humide

Les enseignants suivants, qui dans les années 2020-2021-2022 ont participé à 10, 20 et 30 éditions du Concours Cerlogne, recevront le prix Ami de Cerlogne en reconnaissance de leur attachement au patois:

Paola Avenatti, Annalisa Bois, Michela Brun, Vera Chappoz, Chiara Fiorot, Gemma Fosson, Antonella Gallucci, Simona Ganis, Nella Joly, Elisabetta Perucca, Monique Pomat, Marina Domeniconi, Isabella Glesaz, Lorella Bonel, Daniela Praduroux.