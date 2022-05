LA FIERA DIFFUSA “ Valle d’Aosta Connessa: Journées Fluides”

I visitatori, con navette private dedicate, saranno accompagnati in un viaggio esplorativo in cui le aziende del territorio diventeranno il salotto di questa fiera, in uno scenario paesaggistico tra i più suggestivi d’Europa.

Nel corso delle giornate sul territorio regionale, che termineranno tutte nella suggestiva cornice del castello di Introd, i visitatori iscritti potranno partecipare a degustazioni, pranzi presso aziende valdostane, attività sportive, culturali o passeggiate con guide naturalistiche e turistiche ed assistere ad eventi.

CNA Valle d’Aosta è partner di questo evento, poiché crede in questo modello di innovazione sociale per gli operatori del settore e per gli esploratori del turismo sostenibile, nell’ottica della rigenerazione dell’economia attraverso i valori tradizionali e del territorio.

Per partecipare alla fiera occorre prenotarsi sul portale dedicato

Scarica la locandina con il programma della fiera cuvda locandina verticale