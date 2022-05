Programma di sviluppo rurale: riapre il bando per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sono ammissibili ad aiuto gli investimenti materiali e immateriali, realizzati sul territorio regionale, che riguardano l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di fabbricati, l’acquisto di impianti, arredi e attrezzature funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di programmi informatici, l'acquisto di veicoli aziendali o il loro mero allestimento per il trasporto dei prodotti, la realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, nei limiti dell’autoconsumo.

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa, il cui importo massimo è stato innalzato a 1.200.000 euro, che comprende, per ogni azienda, gli importi degli eventuali aiuti già concessi per la medesima sottomisura nel corso della programmazione 2014/2022. Gli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro il 31 marzo 2025.

Le domande devono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro venerdì 8 luglio. Per l’abilitazione al SIAN è necessario inviare il modulo di attivazione all’indirizzo di posta elettronica assistenza-sian@regione.vda.it (almeno 20 giorni prima del termine dell’8 luglio). È possibile avere un supporto per eventuali dubbi nella presentazione delle domande, contattando lo Sportello Unico, nella sede dell’Assessorato a Saint-Christophe (telefono: 0165/275420, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì e gli altri giorni su appuntamento). Per informazioni sul bando, contattare i referenti della Struttura competente ai numeri 0165/275214 o 275284.

La disponibilità dei fondi ammonta a 2.243.000 euro.