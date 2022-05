Francesco alle religiose: riconoscere la propria fragilità e piegarsi a quelle degli altri

Di Antonella Palermo - Città del Vaticano

Il Papa va a braccio, rivolgendosi in Aula Paolo VI alle circa 900 partecipanti all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali che in questi giorni si è riunita sul tema: "Abbracciare la vulnerabilità nel cammino sinodale". Francesco arriva su una sedia a rotelle, a causa del dolore al ginocchio che da tempo lo fa soffrire e per il quale è necessario ridurre gli sforzi, e parla alle religiose consegnando il testo preparato, un ampio discorso in spagnolo, nel quale l'attenzione si sofferma su due scene bibliche: Gesù che lava i piedi a Pietro nell'ultima cena e Maria Maddalena che ha sperimentato una grande liberazione nel suo incontro con Gesù.

Nonostante le fragilità, riposizionarsi ai piedi dell'umanità e servire

Pietro ha dovuto cambiare mentalità, lasciandosi servire; Maddalena è stata scelta come apostola nonostante la sua storia passata. Da queste due contemplazioni, torna la necessità oggi di perseverare nell'atteggiamento del servizio e dell'ascolto reciproco per una piena comunione ecclesiale.

La Chiesa impara dal suo Maestro che, per poter dare la vita, servendo gli altri, è invitata a riconoscere e ad accogliere la sua fragilità e, da lì, a inchinarsi dinanzi alla fragilità dell’altro.

In questa prospettiva, la raccomandazione è vivere, appunto, l'autorità come servizio. Il Papa non si esime dal considerare gli aspetti di fragilità relative alla vita consacrata e alle vocazioni religiose - ridotta significatività dei numeri, delle opere e della rilevanza sociale, abbandoni - ma assume e invita ad assumere uno sguardo positivo e di slancio. Quindi afferma che farsi servi "non è una questione di servitù.

Abbassarsi non è ripiegarsi sulle proprie ferite e incoerenze, bensì apre alla relazione, a uno scambio che rende degni e guarisce, come nel caso di Pietro, e dal quale parte un nuovo cammino con Gesù.

In sostanza, Francesco scrive che bisogna riposizionarsi ai piedi dell'umanità, lì dove si crea un vero e proprio spazio teologico. Proprio questo atteggiamento sarà fonte di gioia e crescita. "Perché è da lì, dal basso, che ognuno di noi può rileggere il nostro carisma e la nostra storia". Il Papa insiste sull'invito a non avere paura a ricercare nuovi ministeri e nuovi modi di esercitare evangelicamente l'autorità.

Che non sia una ricerca teorica e ideologica – le ideologie mutilano il Vangelo , ma una ricerca che parta dall’avvicinamento ai piedi dell’umanità ferita e dal camminare accanto alle sorelle e ai fratelli feriti, a cominciare dalle sorelle delle vostre comunità.

Nel processo sinodale "siate costruttori di comunione"



"Non abbiate paura della vostra vulnerabilità", ripete il Papa alle Superiore, invitandole a partecipare attivamente al processo sinodale arricchendo così la Chiesa dei propri carismi, ma soprattutto attivando il lavoro sinodale nel proprio interno di vita comunitaria. Perché, come sottolinea ancora nel suo discorso consegnato alle religiose, la via è di essere costruttori di comunione, tessitori di relazioni.

È un’opportunità per ascoltarsi le une le altre, per incoraggiarsi a vicenda a parlare con parresia, per farsi domande sugli elementi essenziali della vita religiosa oggi. Anche per lasciar emergere domande scomode. Non temete la vostra vulnerabilità, non abbiate paura di presentarla a Gesù.

Francesco sottoliena anche l'urgenza del ministero dell'accompagnamento, laddove anche i laici possono partecipare alle spiritualità incarnate dai diversi Istituti. "Un bel segno di questo rinnovamento sinodale deve essere la cura reciproca", esorta ancora Papa Francesco pensando in particolare alle piccole congregazioni o a quelle che sono in declino al punto di una difficile sostenibilità. "L'importante - chiosa - è essere sempre in grado di dare una risposta fedele e creativa al Signore".