Aujourd'hui vendredi 6 mai saint Dominique Savio

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 6 maggio

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli Affari economici

Sabato 7 maggio

Torino - ore 15.30

Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Repole

Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa

Domenica 8 maggio

Chiesa parrocchiale di Torgnon - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Courmayeur e Entrèves

Lunedì 9 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 11 maggio

Lanusei - mattino

Ritiro del Clero

Giovedì 12 maggio

Nuoro - mattino

Ritiro del Clero

Venerdì 13 maggio

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie di Chesallet e Sarre

Sabato 14 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - mattino

Incontro con Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Roisan - 18.00

S. Cresime

Domenica 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Cresime

LE MESSAGER RICORDA saint Dominique Savio

La Chiesa celebra San Domenico Savio Adolescente

Ancora bambino decise quale sarebbe stato il suo progetto di vita: vivere da vero cristiano. Tale desiderio venne accentuato dall’ascolto di una predica di don Bosco, dopo la quale decise di divenire santo. Da questo momento, infatti la sua esistenza fu piena d’amore e carità verso il prossimo, cercando in occasione di dare l'esempio. Nel 1856 fondò la Compagnia dell'Immacolata e poco più tardi morì, lasciando un valido e bel ricordo della sua persona ai giovani cristiani. Pio XI lo definì “Piccolo, anzi grande gigante dello spirito”. Dichiarato eroe delle virtù cristiane il 9 luglio 1933, il venerabile pontefice Pio XII beatificò Domenico Savio il 5 marzo 1950 e, in seguito al riconoscimento di altri due miracoli avvenuti per sua intercessione, lo canonizzò il 12 giugno 1954. Il Martirologio Romano ricorda San Domenico Savio il 9 marzo, mentre la sua memoria liturgica per la Famiglia Salesiana e la Regione Pastorale Piemontese è fissata al 6 maggio.

ll sole sorge alle ore 6,09 e tramonta alle ore 20,35