Rintracciata dai carabinieri a Torino donna allontanatasi da Cervinia

Nella serata di ieri, su segnalazione di una passante, che aveva visto la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Torino ha rintracciato, via Cernaia, Sobczuk Anna Agnieszka, la donna allontanatasi volontariamente da Valtournenche il 22 aprile scorso. La donna è stata accompagnata presso il locale ospedale Mauriziano, dove è stata visitata e subito dimessa in buono stato di salute.

A chiamare al programma è stato Giorgio, suo compagno. La coppia gira il mondo lavorando nei ristoranti come chef e da pochi mesi aveva iniziato a lavorare in un locale in Val D’Aosta. Anna e Giorgio si conoscono da 20 anni ma stanno insieme da 7. Vivono in simbiosi. Il loro è un rapporto forte e per l’uomo era impensabile che potesse sparire così. La donna scompare il giorno di Pasquetta, andando via all’improvviso: “Ha lasciato tutto, ha portato via solo la borsa, un peluche, un coniglietto e la piastra dei capelli”.

La donna avrebbe riferito l’intenzione di andare a Brescia, dove risiedono, anche se non ha con sé le chiavi e 200 euro ma il telefono risulta spento. Il compagno Giorgio ha ammesso di non aver litigato poco prima della sparizione: “Era stanca, stressata, non riusciva a connettere e quindi era molto spaesata. Ho cercato di fermarla ma non c’è stato verso”.