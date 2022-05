Lavevaz chiede ricomposizione commissioni

"È stato un sereno incontro, i risultati si vedranno. Ora loro dovranno fare i passaggi con la loro base e anche noi. L'obiettivo è dare un governo stabile alla Regione Valle d'Aosta". Lo ha detto all'agenzia Dire la segretaria regionale della Lega Marialice Boldi, all'uscita dal secondo giro di consultazioni con la delegazione degli 11 autonomisti (Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine e VdA Unie). L'incontro si è tenuto questa mattina a Palazzo regionale ad Aosta.

Un accordo a 22 tra Lega e autonomisti come soluzione alla crisi della maggioranza regionale? Boldi non conferma a Dire, ma precisa: "Tutto si può fare". Dopo la Lega è toccato a Pour l'Autonomie incontrare gli autonomisti. "Ci hanno illustrato come pensano di risolvere la crisi - ha detto all'uscita il capogruppo Marco Carrel -. Ora toccherà a loro fare le valutazioni del caso e la prossima settimana capiremo cosa decideranno".

Tutto si può fare basta che alla Lega anche se la Lega, dicono voci di corridoio, prenda data la Presidenza del Consiglio, quattro assessorati tra i quali quello delle politiche sociali al quale sarebbe candidato Andrea Manfrin. Considerazioni e voci di corridoio che solo il tempo potrà confermare o smentire.

La cosa certa è che la Lega, agitatissioma per il niet del Pd, agogna a entrare nella stanza dei bottoni la cui porta è tenuta aperta da qualche finto autonomista.

La cosa certa è che il Presidente della Giunta ha chiesto al Presidente del Consiglio di iscrivere un nuovo punto all’ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio riguardante la ricomposizione delle Commissioni. Dunque la maggioranza riparte dai 18 poi si vedrà visto che fino ad oggi solo schermaglie ma pochi fatti concreti.