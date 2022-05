Caveri ‘Plus d'impulsion politique à stratégie Eusalp’

"Il faut donner une plus grande impulsion politique à la stratégie Eusalp" afin de "renforcer la solidarité entre les zones du système alpin", caractérisées par "des problèmes très similaires" tels que "la crise démographique, qui doit être contenue le plus rapidement possible afin de garantir la survie et le développement de ces territoires".

C'est ce qu'a déclaré Luciano Caveri, assesseur pour les Affaires européennes de la Région Vallée d'Aoste, lors de la Conférence numérique alpine (Dac), qui s'est tenue le 3 et le 4 mai à Trieste, pour discuter du potentiel de la numérisation dans le renforcement des liens de coopération et le développement de la macrorégion alpine. Eusalp (Eu strategy for the alpine region) est en fait la macro-stratégie résultant de l'accord signé en 2013 par plusieurs pays de l'Union européenne (Italie, France, Allemagne, Autriche et Slovénie) et deux États non européens (Suisse et Liechtenstein) pour encourager l'échange de bonnes pratiques et la création de projets de coopération entre les 48 régions et provinces autonomes situées autour de la chaîne alpine.

À cet égard, selon l'assesseur Caveri, "la numérisation et la connectivité, également obtenues grâce à l'utilisation de divers fonds européens, sont parmi les outils les plus appropriés pour aborder et résoudre les problèmes alpins".

Il ajoute: "La numérisation permet de surmonter les handicaps naturels des zones de montagne et rurales, de développer de nouveaux modèles de développement et de renforcer la résilience des villages de montagne et ruraux. Il est donc de la plus haute importance de garantir l'accès et, en même temps, de fournir des contenus appropriés pour tous, principalement en termes linguistiques, afin de renforcer la connexion et la coopération entre les territoires".