Banca Intesa: Oltre 140 nuove assunzioni

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo offre opportunità di lavoro a 148 nuove figure in possesso di diploma e di laurea da inserire presso le 5 mila filiali presenti sul territorio nazionale. La ricerca si riferisce anche all’accordo firmato tempo fa con diverse organizzazioni sindacali e finalizzato a un ricambio generazionale, che prevede l’assunzione di 3.500 nuovi profili entro il 2024.

Le nuove assunzioni riguardano Consulenti Finanziari, i quali dovranno pianificare gli incontri con i clienti, offrire loro consulenza diventando il punto di riferimento, identificare e proporre i prodotti e i servizi soddisfacendo le esigenze dei clienti e costruendo con loro una relazione di valore; Addetti alla Manutenzione dell'Applicazione, che dovranno gestire le attività della fornitura contrattualizzata, monitorare le attività svolte dai fornitori, valutare e proporre soluzioni al fine di ottimizzare le performance e migliorare l’efficienza delle applicazioni aziendali, governare e monitorare i principali processi IT implementati e relativi al fine di garantirne i livelli qualitativi e gli standard; Analisti di Dati Antifrode, che dovranno identificare i trend anomali derivanti dall’operatività sui canali digitali, organizzare e strutturare i dati in formati idonei per analisi e interpretazione, comunicare previsioni, risultati e indicatori attraverso report, supportare le analisi durante le attività di monitoraggio e di progettazione e raccomandare modifiche ai sistemi di prevenzione delle frodi e alle procedure e strategie esistenti; Assistenti Agenti di Garanzia e Supporto allo Sviluppo Aziendale, che dovranno eseguire adeguata verifica antiriciclaggio sui soggetti di ogni operazione, analizzare e impostare le operazioni, relazionarsi con gli interlocutori (clienti, controparti, professionisti, reti distributive, depositari), monitorare ed eseguire attività di gestione e curare gli adempimenti normativi e contabili. Inoltre Intesa Sanpaolo offre tante opportunità di stage.

La ricerca è rivolta a persone curiose e dinamiche, con ottime capacità relazionali, predisposizione all'attività commerciale, orientamento ai clienti, capacità nell’affrontare le sfide con proposte innovative, propensione al lavoro in team, capacità di problem solving etc.Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere