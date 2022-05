Una carta da parati di design per dare un nuovo look alla vostra casa

Qual è la prima immagine che vi passa per la testa quando sentite il termine "carta da parati"? Per alcuni di voi forse questo termine risveglia immagini di decenni passati, di pomeriggi passati a giocare nel soggiorno dei vostri nonni, le pareti adornate da umili ed un po’ noiosi motivi del secolo andato. Beh, è giunto il momento di spazzare via queste idee superate. forse non siete al passo con le ultime tendenze. La carta da parati è infatti assolutamente trendy ed ha fatto un ritorno in grande stile sulla scena del design d’interni. Grazie a nuove tecnologie che la rendono versatile e facile da applicare e all’interesse di tanti designer di tutto il mondo che si sono cimentati nel creare nuovi ed affascinanti motivi e tecniche per questo decoro da pareti la carta da parati è sulla bocca di tutti.

Se invece ne siete già intrigati, ma l'idea vi intimidisce ancora, forse il motivo è che temete di dovervi cimentare in un progetto che pensate sia troppo grande da gestire, o forse siete preoccupati quando dovrete rimuoverla. Lasciatevi tranquillamente alle spalle questi timori, dato che risalgono ad un'epoca in cui l'installazione e la rimozione di una carta da parati era un'impresa complessa, che spesso richiedeva l’aiuto di un professionista. Questo non è assolutamente più il caso in quanto la tecnologia si è evoluta in questo settore, con nuovi materiali e tecniche che la rendono facile da posare e rimuovere anche per chi non ha alcuna esperienza alle spalle.

La carta da parati è infatti un modo fantastico per esprimere il proprio stile personale. Da un certo punto di vista può quasi essere paragonata ad un'opera d'arte, dato che trasmette le stesse sensazioni e forza emotiva di un vero quadro, pur costando solo una frazione del suo prezzo.

Se l’idea vi alletta e avete deciso di installare una carta da parati nella vostra abitazione, il primo passo è sicuramente quello di decidere per quale look optare. A differenza delle vernici, dove la scelta è sempre limitata a poche variazioni di colore, il mondo della carta da parati è estremamente variegato, con una varietà quasi infinita di opzioni tra cui scegliere. In questo articolo abbiamo dunque deciso di mostrarvi alcune delle opzioni più di tendenza del momento, così che possiate fare una scelta informata:

Carta da parati per ambienti umidi

L’arrivo di nuovi materiali e processi di produzione ha permesso la creazione di speciali carte da parati per il bagno e altri ambienti umidi come ad esempio la cucina. Questi modelli sono in tessuto non tessuto e rivestiti di uno speciale strato protettivo in vinile.

Questo le rende particolarmente robuste e facilmente pulibili. Nel caso si sporchino, basta inumidire leggermente un panno, insaponarlo e passarlo sulla parte interessata per rimuovere senza problemi lo sporco.

Carta da parati ecosostenibile

In tutto il pianeta sta diventando sempre più importante la consapevolezza di come sia necessario cambiare il nostro stile di vita per renderlo più ecologico. Questo interessa anche il design d’interni dato che è fondamentale che anche i nostri arredi siano ecosostenibili. Un buon primo passo in questa direzione è quello di incorporare il maggior numero possibile di tessuti di origine naturale nel nostro arredamento domestico. Da qualche tempo è possibile acquistare mobili realizzati con materiali riciclati e, quando giunge il momento di ridecorare le pareti, si può scegliere per una carta da parati compostabile. Questa, quando sarà giunto il momento di cambiarla, può essere messa nel bidone compostabile in modo che ritorni in natura senza rilasciare alcuna sostanza tossiche. Queste tappezzerie stanno iniziando ad arrivare sul mercato da qualche mese. Una di queste è la carta da parati Veruso Lino , la prima completamente compostabile, che si presenta in delicate tonalità naturali.

Carta da parati in stile botanico

Da alcuni anni questo stile è molto alla moda ed utilizzato ovunque, dalle case private alle boutique, ai bar più moderni. Il concetto è quello di portare l'esterno e la natura all'interno della casa, con ghirlande floreali e drappeggi in tutte stanze. Stampe di foglie, fiori e insetti decorano tutti gli elementi, dai mobili, fino, ovviamente, alla carta da parati.

Carte da parati vintage

Il vintage, quando si parla di tipologia di stili per il design d’interni, è sempre di gran moda. Per i prossimi mesi prevediamo che questo stile avrà un aspetto leggermente diverso, mescolando mobili retrò creati con materiali moderni, utilizzando design vintage ma colori freschi e moderni. Questo scontro di stili funziona molto bene con una divertente carta da parati vintage per impostare il tono.