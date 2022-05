Progetto P.R.I.M.O. - PERSEVERANZA, RIUSCITA, INCLUSIONE, MOTIVAZIONE

Gli Assessorati dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, affari europei e partecipate (Capofila) e della Sanità, Salute e Politiche sociali (Partner di progetto) informano che, a conclusione del Progetto Alcotra “P.R.I.M.O - PERSEVERANZA, RIUSCITA, INCLUSIONE, MOTIVAZIONE Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione scolastica” avviato nell’ottobre 2018, sono previsti nei prossimi giorni due incontri con gli insegnanti e gli alunni delle scuole valdostane coinvolte e i loro partner francesi e italiani.

Con il progetto P.R.I.MO, finanziato tramite il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia ALCOTRA 2014/2020, la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Università della Valle d’Aosta, Projet Formation scrl e il GIP FIPAN hanno inteso affrontare il problema della dispersione scolastica con un approccio diverso e sperimentale, multi-settoriale, reso possibile da una partnership transfrontaliera volta a mettere in campo diverse azioni di contrasto al disagio scolastico.

Gli Assessori all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, affari europei e partecipate e alla Sanità, Salute e Politiche sociali evidenziano come il progetto abbia contribuito a creare nuove alleanze educative tra scuola e famiglia, scuola e impresa, scuola e associazionismo.

Nello specifico, P.R.I.MO, rivolto principalmente agli studenti e alle studentesse di età compresa tra i 12 e i 17 anni, ha lavorato sulle attività di orientamento, di accompagnamento mirato al successo scolastico, sul sostegno formativo e di avvicinamento al mondo produttivo attraverso esperienze di stage e di alternanza scuola lavoro.

L’Assessorato Sanità salute e politiche sociali, attraverso la compagnia teatrale Palinodie, ha sviluppato dei percorsi motivazionali innovativi con lo scopo di accompagnare i ragazzi a meglio conoscere se stessi, a consolidare la stima di sé e a lavorare sulle proprie emozioni, con l'intento di guardare la scuola con uno sguardo nuovo. Sono stati realizzati 12 laboratori di arti performative che hanno coinvolto, tra inizio 2020 e maggio 2022, altrettanti gruppi o classi di studenti e studentesse delle scuole medie e superiori dell’intero territorio regionale.

Le istituzioni scolastiche che hanno partecipato al progetto si collocano in alta Valle (I.S. Valdigne Mont-Blanc – sedi di Morgex e Courmayeur), Aosta (I.S. Manzetti e Lexert), media Valle (I.S. Abbé Trèves – sedi di Saint-Vincent e Valtournenche) e bassa Valle (I.S. Barone – sedi di Brusson e Verrès).

Diversi sono stati i mezzi di espressione utilizzati con l’obiettivo di generare un miglioramento nella percezione della vita scolastica. Teatro, musica, danza, audiovisivo sono stati i linguaggi artistici che hanno consentito agli oltre 190 partecipanti di sperimentare e sperimentarsi in attività a forte carattere relazionale.