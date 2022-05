Indetto concorso fotografico per far scoprire i geositi regionali

Tutti gli studenti delle scuole d’Italia potranno fotografare i geositi che si trovano nella propria regione e partecipare al Concorso Nazionale Fotografico indetto da ISPRA e Società Italiana di Geologia Ambientale. Saranno infatti gli studenti i protagonisti di “Scopri e fotografa i geositi della tua regione", un concorso fotografico per avvicinare i giovani alla conoscenza geologica dell’Italia. Questo concorso ha proprio lo scopo di far “riconoscere” i geositi ai ragazzi delle scuole superiori e il ruolo dei professori di scienze sarà importantissimo per raggiungerlo. Sarà loro il compito di guidare i ragazzi in questo nuovo modo di guardare al paesaggio, spostando lo sguardo su cosa “c’è sotto”: sotto gli alberi, sotto le zampe di innumerevoli specie animali, sotto le nostre città, sotto i nostri piedi.

"L'Italia è un Paese di rara bellezza paesaggistica, con un grande patrimonio artistico e culturale e i suoi abitanti sono abituati alla bellezza che questo territorio offre loro da Nord a Sud, senza tralasciare le bellissime isole - afferma Maria Siclari, direttrice general dell'Ispra, che prosegue - "Siamo soliti apprezzare le trasparenze del mare della Sardegna, le verdi colline della Toscana o le cime delle Dolomiti, come i paesaggi urbani delle città d'arte. Ogni volta che ci fermiamo ad ammirare un paesaggio, ne apprezziamo le diverse componenti, dagli aspetti puramente biologici, quelli degli habitat dei diversi animali e della biodiversità nel suo insieme, a quelli dell'agricoltura, fino agli insediamenti umani presenti e passati, ma raramente ci interessiamo a quella che è la base su cui si sono impostate tutte le altre: la componente geologica. Eppure la grande varietà di paesaggi italiani, la loro unicità, sono strettamente legate alla geodiversità della nostra Penisola cioè alla varietà di tipi di rocce, minerali e fossili, alle forme e ai fenomeni che l’hanno modellata”.

Al concorso nazionale potranno partecipare tutti gli studenti

“Il concorso fotografico è stato ideato per promuovere - ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale - e far conoscere gli aspetti geologici del nostro Bel Paese attraverso gli occhi dei tanti appassionati di fotografia naturalistica. L’iniziativa è articolata per coinvolgere e far partecipare studenti delle scuole superiori".

Gli studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite dall’Inventario Nazionale dei Geositi curato dall’Istituto Superiore per la Protezione e al Ricerca Ambientale e pubblicato sul sito web dell’ISPRA: http://sgi.isprambiente.it/geositiweb/.

Le foto devono riferirsi esclusivamente a siti e paesaggi del territorio italiano.

Saranno premiate 12 foto e il premio consisterà nella pubblicazione delle foto sui siti web degli organizzatori e un attestato di partecipazione.

A ciascuno degli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso sarà offerto un buono acquisto di euro 200. La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica appositamente organizzata in Roma, in presenza e/o online, il 6 ottobre del 2022, giornata mondiale dedicata alla Geodiversità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 compilando on-line la “scheda autore”. Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 3 foto.