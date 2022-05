Imperfetta di Alessandra Gallizioni

Imperfetta è un racconto autobiografico che trascina e “intrappola”, pagine dopo pagina, chi legge. La scrittura diretta e senza compiacimenti di Gallizioli ha il potere di coinvolgere profondamente, dona generosamente le chiavi per entrare nel flusso della sua esistenza e per percorrere la sequenza morbosa delle tappe che segnano la caduta di Alessandra, l’autrice protagonista, nelle spire della sua malattia: l’anoressia.

Anche se il finale è, per così dire, scontato, la lettura è un’esperienza appassionante, segnata da un’empatia a tratti dolorosa. Il risultato che Alessandra vuole ottenere è proprio un empatico malessere, lontano da un’attenzione voyeristica o pietosa perché, laddove tutte le parole, ben pesate e dosate, costruiscono un percorso di disarmante onestà, lì non può esserci spazio per un dolorismo paternalista o per una passiva commiserazione.

Ciò che l’autrice vuole provocare è una scossa, la sensazione vitale di un colpo di reni che, quando il baratro si presenta, infido, quasi inevitabile, fa recuperare le forze residue e riesce a cambiare l’inesorabile direzione. Alessandra Gallizioli, conscia di non essere mai veramente “salva” o guarita, vuole mettere a disposizione la sua forte fragilità e condividerla con tutti coloro che possono averne bisogno.

La prefazione è firmata da Corrado Bellora che, con esposta sensibilità, è riuscito a cogliere e ad accogliere pienamente la potenza delle parole di Alessandra.

Alla presentazione, presso la libreria Brivio, parteciperà la psicologa Nicole Decurti che dialogherà con l’autrice.

Alessandra Gallizioli, Imperfetta

END Edizioni (Gignod)

Anno 2022

Pagine 167

Euro 14,00

Edizioni END

Fraz. Tercinod 14/b, Gignod (Ao)

end@corpo12.it

0165 254267

347 7722541