Courmayeur: Ridotti del 50% gli spazi al mercato e stop a Fiera di Santa Margherita

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha previsto la soppressione della Fiera di Santa Margherita per le problematiche alla viabilità verificatesi negli ultimi anni a fronte di pochi espositori presenti. Inoltre è stata deliberata la riduzione della concessione dei posteggi su base annuale per il piazzale del mercato che passano da 14 a 7, su richiesta di alcuni titolari di posto.

Con 9 voti favorevoli (SìAmo Courmayeur) e 3 contrari (Esprit Courmayeur) il consiglio ha approvato, in deroga al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e fino alla data del 30 novembre 2022, l’installazione di massimo due dehors per una superficie unitaria pari a 30 mq e per complessivi mq. 60 in favore delle attività di pubblico esercizio adiacenti alla Piazza Abbé Henry.

“La scelta dell’Amministrazione, in linea con le misure già adottate dal mese di giugno 2020 – precisa una nota - protrae tale deroga al fine di agevolare le attività di pubblico esercizio già penalizzate dalle chiusure durante i vari lockdown e dalle restrizioni imposte all’interno dei locali, pur essendo cessato in data 31/03/2022 lo stato emergenziale, ma visto il permanere della circolazione del virus”.

Perplessità sono state manifestate dal capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha ritenuto non necessaria la deliberazione e non sostanziale. Il vice Sindaco Perrin ha precisato che si tratta di un intervento che armonizza in modo transitorio l’utilizzo delle piazze, poiché la piazza Abbé Henry è l’unica esclusa per i dehors, aggiungendo che saranno fatte ulteriori valutazioni.