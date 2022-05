Del domani non vi è certezza

Ad oggi, a Palazzo Regionale, i numeri sono un indice che permette o permettera’ al Consiglio di portare a compimento il suo mandato. Ma, realmente, dopo un periodo di crisi protratta, è cambiato ben poco, se non nulla. Al di fuori, la realta’ che, quotidianamente, affrontano i Valdostani è ben diversa. La sanita’, pilastro fondamentale, presenta serie difficolta’ sia per gli operatori, sia per gli utenti che sono costretti a lunghe attese.

Il 22 maggio 2021, Pays d'Aoste Souverain e' intervenuto sul problema della mancanza di organizzazione da parte dei quadri intermedi, più attenti all’aspetto economico che sanitario, dell’organico di medici e operatori sanitari. Quest’ultimi inevitabilmente più attratti da condizioni favorevoli nelle zone limitrofe alla Vallée. Pays d’Aoste Souverain invita tutti i Consiglieri Regionali a trovare una soluzione celere, che possa risolvere i veri problemi dei Valdostani e non gli interessi personali o di poltrona. Pour Pays d'Aoste Souverain Daniela Amato