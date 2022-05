VDAimprese: consulenza e informazione per imprese e futuri imprenditori

Lo Sportello Imprese potenzia la rete dei servizi dedicati alle imprese sul territorio e ha l’obiettivo di sostenere i futuri imprenditori oltre a offrire assistenza a quelle già presenti sul territorio regionale. In particolare, offre gratuitamente servizi di consulenza e informazione utili per orientarsi tra diversi adempimenti burocratici e gestionali:

servizio informativo Incentivi – gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni circa le numerose misure regionali ( incentivi nuove assunzioni, investimenti innovativi, insediamento e sviluppo delle imprese … ) e nazionali ( ON – nuove imprese a tasso zero, imprenditoria femminile) ;

– gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni circa le numerose misure regionali ( ) e nazionali ( ; contrattualistica – servizio informativo circa le diverse tipologie contrattuali possibili da applicare ai propri dipendenti;

servizio informativo circa le diverse tipologie contrattuali possibili da applicare ai propri dipendenti; sicurezza sul lavoro – assistenza gratuita circa gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

assistenza gratuita circa gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; incontro domanda e offerta di lavoro – all’interno dello Sportello Imprese, è possibile usufruire del servizio di recruiting di personale: a seguito di specifiche richieste aziendali, lo Sportello metterà a disposizione dell’azienda richiedente i curricula dei lavoratori che soddisfano i requisiti ricercati;

all’interno dello Sportello Imprese, è possibile usufruire del servizio di di personale: a seguito di specifiche richieste aziendali, lo Sportello metterà a disposizione dell’azienda richiedente i curricula dei lavoratori che soddisfano i requisiti ricercati; tirocini extra curriculari – servizio gratuito di informazione e attivazione di tirocini extra-curriculari, dove lo Sportello Imprese ricoprirà il ruolo di soggetto promotore.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy afferma che lo sportello per le imprese è un ulteriore segnale dell’intervento dell’amministrazione a favore del sistema produttivo. Gli interventi che l’amministrazione regionale ha previsto e prevede a sostegno delle imprese attraverso le sue leggi sono orientati alla ripresa degli investimenti, allo sviluppo della produttività e della competitività del sistema imprenditoriale, allo sviluppo della neo-imprenditorialità anche tra i giovani, al fine di superare le difficoltà dovute agli effetti della pandemia sull’economia. Con lo sportello imprese l’obiettivo è di favorire la vicinanza tra amministrazione e mondo produttivo di modo che le aziende, e in particolare, quelle neo costituite, possano essere orientate e supportate nelle loro scelte.

Lo Sportello, che nei prossimi mesi sarà affiancato anche da un portale online, vuole diventare un punto di riferimento per ottenere informazioni specifiche e ricevere consulenza: per questo, esso opererà in stretta collaborazione con tutti i soggetti che oggi erogano servizi alle imprese, come le associazioni di categoria, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e gli ordini professionali.

Per informazioni aggiuntive sui servizi erogati dallo Sportello Imprese è possibile visitare la pagina web dedicata all’indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>imprese/sportello-imprese

Per prenotare un appuntamento, scrivere un’email a sportelloimprese@regione.vda.<wbr></wbr>it o chiamare i numeri +39 0165 27 4703/ +39 0165 274718 / +39 0165 274516