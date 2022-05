Approvati il fabbisogno formativo dei medici specialisti

In particolare, il fabbisogno formativo dei medici specialisti riguarda 24 specializzazioni in: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (1); dermatologia e venereologia (1); geriatria (1); ginecologia e ostetricia (1); igiene e medicina preventiva (1); malattie dell’apparato cardiovascolare (2); malattie dell’apparato digerente (1); malattie dell’apparato respiratorio (1); malattie infettive e tropicali (1); medicina del lavoro (1); medicina d’emergenza-urgenza (1); medicina interna (1); nefrologia (1); neurologia (1); oncologia medica (1); ortopedia e traumatologia (1); otorinolaringoiatria (1); patologia clinica e biochimica clinica (1); pediatria (1); psichiatria (1); radiodiagnostica (1); reumatologia (1); urologia (1).

Contestualmente, è stato approvato, per l’anno accademico 2021/2022, presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Torino, per l’intera durata del corso di studi (4-5 anni), il finanziamento di 8 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali: n. 2 in malattie dell’apparato cardiovascolare della durata di quattro anni; n. 1 in malattie dell’apparato digerente della durata di quattro anni; n. 1 in medicina d’emergenza-urgenza della durata di cinque anni; n. 1 in medicina interna della durata di cinque anni; n. 1 in nefrologia della durata di quattro anni; n. 1 in neurologia della durata di quattro anni; n. 1 in urologia della durata di cinque anni.

La loro effettiva attivazione è subordinata al completamento dell’iter autorizzativo da perfezionarsi da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca con l’Università degli studi di Torino oltre che al bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2021/2022.

Con questa approvazione si intende incentivare la formazione specialistica e favorire la permanenza dei medici specialisti nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

La spesa complessiva è di 894.000 euro così suddivisa: 200.000 euro per il 2022 e il 2023, 208.000 euro per il 2024 e 2025 e 78.000 euro per il 2026.