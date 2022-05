L'évêque 'recommande' le porte du masque à l'intérieur

"Je recommande la prudence la plus grande". C'est ce qu'écrit l'évêque d'Aoste, monseigneur Franco Lovignana, en s'adressant aux fidèles dans une communication au terme de l'état d'urgence pour la pandémie de Covid-19. Lovignana relance une communication de la présidence de la Conférence épiscopale italienne après la nouvelle ordonnance du ministre de la Santé, Roberto Speranza. "L'évolution des contaminations est constante depuis quelques semaines", ainsi "l'usage des masques reste, à la rigueur, recommandé dans toutes les activités qui prévoient la participation de personnes dans des espaces intérieurs tels que les célébrations et les catéchèses, tandis que l'utilisation de dispositifs de protection respiratoire de type Ffp2 reste obligatoire pour les événements ouverts au public qui se déroulent en intérieur dans des locaux assimilables à des salles de cinéma, de concert et de théâtre".