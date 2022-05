Pronto Soccorso Parini in tilt per mancanza di posti letto

Pronto Soccorso in tilt all'ospedale Umberto Parini di Aosta, a causa della mancanza di 56 posti letto ma manche a fronte alla grave carenza di personale infermieristico.

A riportarlo è l'Ansa che ha sottolineato come il Pronto Soccorso dell'impianto ospedaliero sia sovraffollato e tutti i pazienti che necessitano di un ricovero siano costretti ad ore di attesa prima di poter raggiungere il reparto.

Il numero di posti letto mancanti derivano dai due reparti Covid che sono ancora aperti, dalla Urologa e dalla Chirurgia.

Da sottolineare che al momento l'Usl non è in grado di riattivare le attività chirurgiche in programma (sospese dallo scorso giovedì) a causa della mancata riduzione dei casi di Covid.